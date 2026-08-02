Beyzbol5 Milli Takımı Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Beyzbol5 Milli Takımı Şampiyon Oldu

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Beyzbol5 Milli Takımı, 2026 Akdeniz Oyunları'nda şampiyonluk elde etti. Fransa'yı finalde yendi.

Beyzbol5 Milli Takımı, 2026 Akdeniz Oyunları kapsamında gösteri müsabakaları olarak düzenlenen organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre İtalya'nın Taranto kentinde oynanan maçlarda milli takım, grup aşamasında Yunanistan ve Suriye'yi 2-0 mağlup ederken, Fransa'ya 2-1 yenildi.

Çeyrek finalde İtalya'yı 2-0, yarı finalde ise İspanya'yı 2-1 mağlup eden ay-yıldızlılar, finalde yeniden karşılaştığı Fransa'yı 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Öte yandan Akdeniz Oyunları'nda gösteri sporu olarak yer alan Beyzbol5 branşında resmi madalya dağıtımı yapılmadı.

Organizasyon komitesi tarafından farkındalık oluşturmak ve branşın tanıtımını sağlamak amacıyla programa dahil edilen gösteri sporları, gelecekte oyunların resmi programına alınabilecek branşlar arasında değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beyzbol5 Milli Takımı Şampiyon Oldu - Son Dakika

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