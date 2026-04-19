BGL 2025-2026 Sezonu Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BGL 2025-2026 Sezonu Sona Erdi

19.04.2026 22:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol Gençler Ligi normal sezonu tamamlandı, Dörtlü Final takımları belli oldu.

Basketbol Gençler Ligi (BGL) 2025-2026 sezonu sona erdi.

BGL'de normal sezon Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan beşinci pencere müsabakalarıyla tamamlandı.

Erkeklerde normal sezonu ilk 4'te bitiren Anadolu Efes, Aliağa Petkimspor, Karşıyaka ve Bahçeşehir Koleji, Dörtlü Final'e yükseldi.

Kızlarda ise BOTAŞ, Çankaya Üniversitesi, Emlak Konut ve TED Üniversitesi TED Ankara Kolejliler, ilk 4'de yer alarak adlarını Dörtlü Final'e yazdırdı.

BGL Dörtlü Final organizasyonu, 16-17 Mayıs'ta düzenlenecek.

Erkekler

Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji: 67-69

Galatasaray-Beşiktaş: 74-71

Bursaspor Tatildekirala.com-Karşıyaka: 74-78

Aliağa Petkimspor-TOFAŞ: 62-57

Türk Telekom-Manisa Basket: 66-83

Mersinspor-Trabzonspor: 64-45

Onvo Büyükçekmece Basketbol-Anadolu Efes: 64-111

Eseler Erokspor-Merkezefendi Belediyesi Basket: 76-65

Kızlar

Kocaeli Kadın Basketbol-Melikgazi Kayseri Basketbol: 0-20

İzmir Ege Gelişim-Adana Büyükşehir Belediyesi: 44-68

ÇİMSA ÇBK Mersin-Fenerbahçe: 55-70

Çankaya Üniversitesi-Eskişehir Çağdaş Kolejliler: 75-35

BOTAŞ-Nesibe Aydın: 70-60

Beşiktaş-TED Üniversitesi TED Ankara Kolejliler: 54-55

Galatasaray-Emlak Konut: 74-55

Dardanel Çanakkale Belediyespor-OGM Ormanspor: 29-52

Kaynak: AA

Basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor BGL 2025-2026 Sezonu Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 22:59:02. #7.13#
SON DAKİKA: BGL 2025-2026 Sezonu Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.