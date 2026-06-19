Bigaspor'da Başkan Levent Şahin Güven Tazeledi - Son Dakika
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Bigaspor'da Başkan Levent Şahin Güven Tazeledi

Bigaspor\'da Başkan Levent Şahin Güven Tazeledi
19.06.2026 11:11
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Levent Şahin, Bigaspor kongresinde güven tazeleyerek, gelecekte daha büyük hedeflere odaklanacak.

3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Bigaspor'da başkan Levent Şahin tek aday olarak girdiği kongrede güven tazeledi. Şahin, kongre sonrası yaptığı açıklamada, "Gerçekleştirdiğimiz olağan genel kurulda, büyük bir katılım ve güçlü bir birliktelik ortamında şahsımı ve yönetim kurulu arkadaşlarımı yeniden bu onurlu göreve layık gören tüm üyelerimize, taraftarlarımıza ve camiamıza yürekten teşekkür ediyorum. İki yıl önce çıktığımız bu yolda önce Çanakkale Süper Amatör Lig şampiyonluğunu, ardından 28 yıllık profesyonel lig hasretini sona erdirerek Bigasporumuzu yeniden 3'üncü Lig'e taşımanın gururunu hep birlikte yaşadık. Bu başarılar yalnızca bir yönetimin değil; inanan, destek veren ve Bigaspor sevgisinde birleşen koca bir camianın eseridir" dedi.

Şahin, "Bugün kongremizde gördüğümüz coşku, heyecan ve birliktelik bizlere yeni dönem için çok daha büyük bir sorumluluk yüklemiştir. Bu güvene layık olmak için aynı azim, aynı heyecan ve aynı mücadele ruhuyla çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi önümüzde yeni bir sayfa var.

"Aynı Ruh, Yeni Hedef" diyerek çıktığımız bu yolda, Bigasporumuzu 3'üncü Lig'de en iyi şekilde temsil etmek, kulübümüzün kurumsal yapısını daha da güçlendirmek ve geleceğe daha sağlam adımlarla yürümek için var gücümüzle çalışacağız. Bugün yanımızda olan, destek veren, dua eden, kongrede yerini alan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Birlikte başardık, birlikte büyüyeceğiz. Allah mahcup etmesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Bigaspor'da Başkan Levent Şahin Güven Tazeledi - Son Dakika

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