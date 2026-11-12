Bigaspor deplasmanında kaybeden Altay'ın galibiyet hasreti 5 haftaya çıktı - Son Dakika
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Bigaspor deplasmanında kaybeden Altay'ın galibiyet hasreti 5 haftaya çıktı

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Bigaspor deplasmanında kaybeden Altay\'ın galibiyet hasreti 5 haftaya çıktı
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Altay, Bigaspor deplasmanından yenilgiyle ayrıldı ve galibiyet hasreti 5 haftaya yükseldi. İzmir ekibi, son 3 dış saha maçını kaybederek kalesinde 10 gol gördü; 10 puanla 11'inci sırada yer alıyor.

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Bigaspor'a 2-0 yenilerek galibiyet hasreti 5 haftaya yükselen Altay, sezon başında yakaladığı başarılı dış saha karnesini tersine çevirdi.

İlk 3 deplasman sınavında Karşıyaka ile 1-1 berabere kalıp, Bucaspor 1928'i 2-1, Uşakspor'u 1-0 mağlup ederek 7 puan toplayan siyah-beyazlılar, deplasmanda çıktığı son 3 randevudan eli boş ayrıldı. İzmir temsilcisi bu periyotta Balıkesirspor'a 5-0, Etimesgut SK'ya 3-0, Bigaspor'a 1-0 kaybedip kalesinde 10 gol görürken, rakip fileleri sarsamadı. Son 5 müsabakadan 1 puan çıkarabilen 10 puanlı Altay, düşme hattının 2 puan ve 4 basamak üzerinde 11'inci sırada yer alıyor.

Kaynak: DHA
BigasporFutbolGüncelİzmirSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Bigaspor deplasmanında kaybeden Altay'ın galibiyet hasreti 5 haftaya çıktı - Son Dakika
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