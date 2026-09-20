Bigaspor, Eskişehirspor\'u 3-0 yenerek ilk galibiyetini alıp 5 puana ulaştı

Bigaspor, Eskişehirspor'u 3-0 yenerek ilk galibiyetini alıp 5 puana ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta oynanan 3'üncü hafta maçında Bigaspor, konuk ettiği Eskişehirspor'u 3-0 yenerek ilk galibiyetini aldı ve 5 puana ulaştı. Çanakkale ekibi bu sonuçla kalesini ilk kez gole kapatırken, Eskişehirspor'a da ilk yenilgisini tattırdı.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Bigaspor, 3'üncü hafta maçında konuk ettiği ligin iddialı ekiplerinden Eskişehirspor'u 3-0 yenerek galibiyetle tanıştı. İlk 2 haftada Uşakspor'la 1-1, Eskişehir Anadoluspor'la (D) 2-2 berabere kalan Çanakkale ekibi zorlu Eskişehir engelini aşarak 5 puana ulaştı.
Mavi-beyazlılar, bu karşılaşmada kalesini ilk kez gole kapatmayı başardı. Üç puan sevincini taraftarıyla paylaşan Bigaspor, Eskişehirspor'a ilk yenilgisini tattırdı. Biga takımı önümüzdeki hafta Ayvalıkgücü Belediyespor'a konuk olacak.
Kaynak: DHA
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