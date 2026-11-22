3'üncü Lig 2'nci Grup'ta play-off hattına girmeyi hedefleyen Bigaspor evinde Bursa Yıldırım'ı 2-1 yenerek çıkışa geçti. Konuk Bursa Yıldırım 45'inci dakikada golcüsü Mehmet Fuat ile 1-0 öne geçti ve ilk devreyi bu skorla galip bitirdi. Bigaspor ise 80'inci dakikaya kadar geride olduğu maçı döndürdü. Bigaspor önce 81'inci dakikada Efe Karaoğlu'nun kendi ağlarını havalandırmasıyla beraberliği yakaladı: 1-1. Maçın 85'inci dakikasında Berk, Çanakkale ekibini öne geçirdi: 2-1. Bigaspor bu galibiyetle 23 puana yükseldi, Bursa Yıldırım da aynı puanda kaldı.