Bigaspor, Kaleci Emre Şanal'ı Transfer Etti
Bigaspor, yeni sezona 31 yaşındaki kaleci Emre Şanal ile girdi. 1 yıllık sözleşme imzalandı.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edeceği yeni sezonun ilk maçında 6 Eylül Pazar günü evinde Uşakspor'la karşılaşacak Çanakkele temsilcisi Bigaspor transferde 31 yaşındaki kaleci Emre Şanal'ı renklerine bağladı. Emre geçen sezon 2'nci Lig'de Erzincanspor, Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde de Çankırı FK'nın kalesini korudu. Tecrübeli file bekçisiyle 1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.
Kaynak: DHA
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