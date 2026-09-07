Bigaspor, seyircisiz maçta çatıdan destek veren taraftarıyla Uşakspor'la 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Bigaspor, seyircisiz maçta çatıdan destek veren taraftarıyla Uşakspor'la 1-1 berabere kaldı

Bigaspor, seyircisiz maçta çatıdan destek veren taraftarıyla Uşakspor\'la 1-1 berabere kaldı
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Uşakspor'u konuk eden Bigaspor, seyircisiz oynanan maçta 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 90+1'de Nurettin Çağlar'ın golüyle 1-1 berabere kaldı. Taraftarlar, stadyum çevresindeki binaların çatılarına çıkarak takımlarına destek oldu ve kulüp, bu desteğe 'Teşekkürler Büyük Bigaspor Taraftarı' paylaşımıyla karşılık verdi.

3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Bigaspor, 2'nci Grup'ta Uşakspor'u konuk ettiği sezonun ilk maçında seyircisiz oynama cezası olmasına rağmen taraftarının desteğini hissetti. İlk yarısı 0-0 biten müsabakanın 50'nci dakikasında geriye düşen mavi-beyazlılar, 90+1'inci dakikada Nurettin Çağlar'ın ayağından bulduğu golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken, Bigalı taraftarlar stadyum çevresindeki binaların çatılarına çıkarak takımlarına destek oldu.

Taraftarların desteği objektiflere yansırken kulüpten yapılan paylaşımda, "Teşekkürler Büyük Bigaspor Taraftarı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Bigaspor, seyircisiz maçta çatıdan destek veren taraftarıyla Uşakspor'la 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bigaspor, seyircisiz maçta çatıdan destek veren taraftarıyla Uşakspor'la 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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