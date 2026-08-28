Bigaspor Sezonu Gemlikspor'la Açıyor
Bigaspor, 30 Ağustos'ta Biga'da Gemlikspor ile özel maç yaparak sezonunu açacak.
3'üncü Lig 2'nci Grup'un yeni takımı Bigaspor sezonu özel maçla açacak. Çanakkale ekibi sezon açılışı kapsamında 30 Ağustos Pazar günü Gemlikspor'la karşılaşacak. Biga İlyas Bayram Stadı'ndaki organizasyonda saat 16.30'da yeni transferlerle sezon açılışı yapılacak. Mavi-beyazlı kadro tek tek anons edilerek taraftara tanıtılacak. İki takım saat 17.00'de rakip olacak.
Kaynak: DHA
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