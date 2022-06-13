"Bike&Camp Bisiklet Turu" tanıtım toplantısı antik kentte gerçekleştirildi - Son Dakika
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"Bike&Camp Bisiklet Turu" tanıtım toplantısı antik kentte gerçekleştirildi

13.06.2022 13:31
"Bike&Camp Bisiklet Turu" tanıtım toplantısı antik kentte gerçekleştirildi

Muğla ve ilçelerinde spor turizmi potansiyelinin belirlenerek bisiklet turizminin öne çıkarılması ve marka değer oluşturulması amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Muğla ve ilçelerinde spor turizmi potansiyelinin belirlenerek bisiklet turizminin öne çıkarılması ve marka değer oluşturulması amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Muğla Valiliği himayesinde, 15-19 Haziran tarihlerinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın (YİKOB) destekleriyle, Kavaklıdere'den başlayıp Bodrum'da sona erecek Bike&Camp Bisiklet Turu gerçekleştirilecek. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesindeki organizasyona, Kavaklıdere, Yatağan, Milas ve Bodrum Kaymakamlıkları katkı verecek. Muğla bölgesinin tanıtımına, Bisiklet turizminin gelişmesi ve turizm sezonunun uzatılmasına katkı sağlayacak tura 300'e yakın bisiklet tutkununun katılması bekleniyor. Tarihi ören yerlerinin de gezileceği bisiklet turunun rotasıyla doğa, tarih, kültürel birikim ve spor ile buluşturulmuş olacak. Beş gün sürecek olan turun ilk geceyi çadırlarda Kavaklıdere Yerküpe'de, ikinci geceyi Yatağan Stratonikeia antik kentinde, üçüncü geceyi Milas Uyku Vadisi Gökçeler Kanyonu'nda, dördüncü geceyi ise Bodrum Yalıçiftlik'te geçirecek.

Etkinlik önümüzdeki yıllarda düzenli olarak yapılması hedeflenirken, Avrupa'dan bisiklet tutkunlarının da katılımıyla Muğla'nın bisiklet turizminde de önemli bir paya sahip olması hedefleniyor.

Bike&Camp Bisiklet Turu'nun tanıtım toplantısı Yatağan Stratonikeia Antik Kenti'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Muğla Vali Yardımcısı Baha Başçelik, Milas Kaymakami Mustafa Ünver Böke,

Kavaklıdere Kaymakamı Oray Güven, Muğla il jandarma komutanlığı Asayiş Şube Müdürü j. Yarbay Selahattin Kınık, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Acikbas, Kavaklıdere belediye başkanı Mehmet Demir ve Bisiklet federasyonu Muğla Temsilcisi İlker Cömert katıldı.

Toplantıda beş gün boyunca gerçekleştirilecek olan etkinlikte güzergah ve konaklama yerleri duyuruldu. - MUĞLA

Bike&Camp Bisiklet Turu tanıtım toplantısı antik kentte gerçekleştirildi
Bike&Camp Bisiklet Turu tanıtım toplantısı antik kentte gerçekleştirildi
Bike&Camp Bisiklet Turu tanıtım toplantısı antik kentte gerçekleştirildi
Bike&Camp Bisiklet Turu tanıtım toplantısı antik kentte gerçekleştirildi
Bike&Camp Bisiklet Turu tanıtım toplantısı antik kentte gerçekleştirildi

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Kaynak: İHA

gençlik, Yatağan, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Bike&Camp Bisiklet Turu' tanıtım toplantısı antik kentte gerçekleştirildi - Son Dakika

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