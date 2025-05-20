Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı - Son Dakika
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Spor

Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan\'dan Ali Koç\'a uyarı

Son dönemlerde Fenerbahçe'ye başkan adayı olacağı iddialarını kesin bir dille yalanlayan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İsim vermeden Ali Koç'u uyaran Erdoğan, ''Fenerbahçe daha iyi yönetilsin istiyorum. O günlerin hayalini kurmaya devam edeceğiz. Bizim takımımız, Cumhurbaşkanımızın da tuttuğu takım'' ifadelerine yer verdi.

20.05.2025 12:27
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Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, konuk olduğu A Spor ekranlarında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Son dönemde Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacağı söylenen Erdoğan, ortaya atılan iddiaları kesin bir dille yalanlayarak tartışmalara son noktayı koydu.

Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

BU SÖZLER ALİ KOÇ'A: DAHA İYİ YÖNETİLSİN İSTİYORUM

İsim vermeden Ali Koç yönetimine eleştirilerde bulunan Bilal Erdoğan, "Fenerbahçe tuttuğum takım. Cumhurbaşkanımızın takımı. Başarıya aç bir taraftar haline geldik. Ancak Fenerbahçe Başkanlığına aday değilim. Elbette Fenerbahçe daha iyi yönetilsin istiyorum. Spor yöneticiliğinin sadece tarafgirlik için değil, oturup sağduyuyla konuşulması lazım. Spor seyircisinin de istemesi lazım. Tabii ki Fenerbahçe daha iyi yönetilsin istiyorum" dedi.

Bilal Erdoğan, Politika, Ali Koç, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • Dracarys null:
    Sen kimsin de millete uyarı veriyorsun vasfın nedir diye sormazlar mı adama 202 43 Yanıtla
  • Behlül Çakar:
    kocu yeniden seçtirme çalışmaları :D kongredekiler çoğunlukla sol kesim olduğu için bu açıklamalarla tepki gösterenlerin bile koca destek olmaları sağlanıyor :D aslında zaten yönetimdeler. kocun yönetim listesi olduğu gibi iktidar partisi, akrabaları bile var. direkt gelip dikkat çekmeye gerek yok, koc ve listesi üzerinden devam :)) 169 1 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    bi burası kalmıştı el atmadığınız hahh o da tamam 124 22 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    Fenerbahçe başkanlığına zaten aday olamazsinki. hani siz fakirsiniz ya. oraya bütçe gerekli. 90 26 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    "daha iyi yonetilsin ancak aday değilim ". bugüne kadar neyi iyi yonettiniz ki ? ülkenin hali ortada. hala kendilerini kahraman zannediyorlar 81 30 Yanıtla
  • Sk 06:
    bilaloğlan sıfırlama yaparken bile konuşuyor sen kimsin ki çalmayı iyi bilen biloş 68 22 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    ya agaa cildirmalik. bu kim ki. ne biliyor ne ediyor. futboldan da mı anliyormus. bakkaldan 3 ekmek al gel desen 2 sini yolda kaybeder. 69 19 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Oglum BILAL sen evdeki paralari sifirla .Kucuk islerle ugrasma 64 16 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    kimler kimlere akıl veriyor ! 49 13 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    ne kadar bir itici birisi bu bilal bu dünyaya bunlar sömürmeye gelmiş ALİ KOÇ başarısız ama adam gibi adam eli cebinde cumhurbaşkanı bile tanımıyor. 46 9 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    bak babam cumhurbaşkanı ona göre senşde içeri alırız yada iflas ettiririz diyor üstü kapalı 35 10 Yanıtla
  • Mö19720202:
    BİLAL BAŞKAN FENERBAHÇE ŞAMPİYON ALİKOÇ İSTFA 6 26 Yanıtla
  • Necati Sarıdağ:
    Sen kimsin . Bir karışmadığiniz fb var di. 23 5 Yanıtla
  • Yusuf Yoltay:
    büyük bir hakaret tir aslında (anlayana) 17 6 Yanıtla
  • Halis demir:
    ha caape ha fener bulaşma bunlara kimin eli kimin cebinde belli deyil ikiside kepaze daha fazla rezil kepaze olsunlar. 4 19 Yanıtla
  • Ali Cosgun:
    Bılal oglan nereden buldun bu kadar parayı,Ha pardon EYT den emeklı olmustun degılmı 17 5 Yanıtla
  • Ahmet Maviş:
    3 temmuz loading...... 0 19 Yanıtla
  • Ömer Şimşek:
    Erdoğan başta koç ta başkan olduğu sürece fener şampiyon olamaz.nokta.Fenerin yapaçagı koç u göndermek 1 15 Yanıtla
  • mert çelik:
    fenerı tutmak zorunda degılkı takım degıstırsın 9 2 Yanıtla
  • Cesur Yürek:
    inşanllah aday olur kazanır devlet desteği olmadan bir kupa alamayız onun için doğru aday hemen gelmeli diyerleri boş aday erdoğan iyi başkan olur 0 10 Yanıtla
  • Murat Sarıal:
    hakem atamalarında sarayın talimatı neden beklendigi belli olmuş. fb üyeler reise oy vermez, ama acaba amacı ney 7 2 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Ya şu ülkenin haline bak İmam hatip diye kuran mektebini bitirmiş ,bu. Adamlar bu ülkede söz sahibi, İlim, fen ,matematik okumamislar ,Ben ekonomistim diyebiliyor. Sen önce bir lise diploması göster .Imamhatip değil lise lise huuuuu. 9 0 Yanıtla
  • 205622:
    konusmuzt deyuz saklaban 5 0 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    arkadaşlar önce söyleneni iyi anlayın ona göre yorum yapın gazeteci adama soruyo aday olacakmısınız diye oda öyle bir düşüncem yok diyo ancak daha iyi yönetilmesini isterim diyor her fener bahçelinin istediği gibi konuyor getirip nerelere bağlıyosunuz birde elinizde bilgi belge olmadanda birilerine çamur atmayın varsada bir çok mualif olan kanal ve gazeteci var gidin orda açıklayın insanlarda bilsin bilgi sahibi olsun aksi taktirde iftira atmaktan suçlu duruma düşersiniz maalesef... 0 5 Yanıtla
  • güngör SAĞ:
    ezik bilal ezikbahçeye yakışır gel senide yollayalım seneye mor hin o yu yollayacağımız gibi 5* görmek ali koça 5 sene üst üsteyi görmek te sana nasip olsun ve senide onunla yollayalım inşaallah 2 1 Yanıtla
  • güngör SAĞ:
    ezikleeer başkan olsanmı acaba az birşey fenerli kaldıydı onlarda taraftarlığı bırakırlar cumhurbaşkanı fb li olabilir ama haklıya hakkını teslim edecek kadarda adamdır 1 2 Yanıtla
  • mehmet topcu:
    bişey de de yorumunuz fikriniz olmasın çekin elinizi ülkenin fenerbahçenin ellinden değdiğiniz soldu... 2 0 Yanıtla
  • 205622:
    babasının Cumhurbaşkanı opmasindan başka hiçbir meziyeti olmayan zat 0 0 Yanıtla
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