Bilal Erdoğan\'dan Ali Koç\'a uyarı

RAMAZAN KARAMAN:

arkadaşlar önce söyleneni iyi anlayın ona göre yorum yapın gazeteci adama soruyo aday olacakmısınız diye oda öyle bir düşüncem yok diyo ancak daha iyi yönetilmesini isterim diyor her fener bahçelinin istediği gibi konuyor getirip nerelere bağlıyosunuz birde elinizde bilgi belge olmadanda birilerine çamur atmayın varsada bir çok mualif olan kanal ve gazeteci var gidin orda açıklayın insanlarda bilsin bilgi sahibi olsun aksi taktirde iftira atmaktan suçlu duruma düşersiniz maalesef...