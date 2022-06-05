Bilardo Şöhretler Turnuvası'nda şampiyon Baha oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Bilardo Şöhretler Turnuvası'nda şampiyon Baha oldu

05.06.2022 10:30
Bilardo Şöhretler Turnuvası'nda şampiyon Baha oldu

Verhoeven Cup İstanbul Şöhretler Karması 3 Bant Bilardo Turnuvası finalinde oyuncu Dağhan Külegeç ile karşılaşan şarkıcı Baha, şampiyonluğa ulaştı.

Verhoeven Cup İstanbul Şöhretler Karması 3 Bant Bilardo Turnuvası finalinde oyuncu Dağhan Külegeç ile karşılaşan şarkıcı Baha, şampiyonluğa ulaştı.

Bilardo Akademisi'nin ev sahipliğinde 31 Mayıs'ta başlayan ve 3 gün süren Verhoeven Cup İstanbul Şöhretler Karması 3 Bant Bilardo Turnuvası sona erdi. Turnuvanın ilk gününde "Survivor" şeklinde karşılaşan ünlüler, 4'erli gruplara ayrılarak kozlarını paylaştı. Her grupta 2 kişinin elendiği karşılaşmalarda 2 kişi bir üst tura çıktı. İkinci gün yapılan elemeler sonrasında ise 4 kişi finallere kaldı.

Son gün yapılan final karşılaşmalarına müzisyen Sarper Semiz, oyuncu Dağhan Külegeç, Prof. Dr. Tayfun Akkaya ve ünlü şarkıcı Baha katıldı. Kıyasıya geçen karşılaşmanın son dakikalarında Dağhan Külegeç, rakipleri karşısında kapanması zor gözüken bir fark açtı. Son vuruş haklarında sahneye çıkan Baha, büyük bir sürprize imza atarak 27 "Survivor" sayısı topladı. Dağhan son vuruş hakkında sayı farkını kapatamayınca, Baha turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvada Dağhan Külegeç ikinci, Prof. Dr. Tayfun Akkaya üçüncü ve müzisyen Sarper Semiz dördüncü oldu. Turnuvanın şampiyonu Baha'nın 1'incilik plaketi ve 5 bin TL'lik ödülünü Bilardo Akademisi'nin sahibi Erol Baydemir takdim etti. Sanatçı Baha, aldığı ödülü bağışlayacağını söyledi.

Turnuvada mücadele eden sanatçılardan Dağhan Külegeç, Baha, Sarper Semiz, Can Özsobay, Cengiz Baltepe ve Bülent Özdemir açıklamalarda bulundular. Bilardonun çok keyifli bir spor olduğu söyleyen ünlü isimler, herkesi bilardo oynamaya davet ettiler.

Bilardo Şöhretler Turnuvası'nda şampiyon Baha oldu
Bilardo Şöhretler Turnuvası'nda şampiyon Baha oldu
Bilardo Şöhretler Turnuvası'nda şampiyon Baha oldu
Bilardo Şöhretler Turnuvası'nda şampiyon Baha oldu
YORUMLAR
500
İstanbul'da tarih eser kaçakçısı bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı İstanbul'da tarih eser kaçakçısı bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı Pazarcıların araç çekme mesaisi Pazarcıların araç çekme mesaisi
Kaynak: DHA

Dağhan Külegeç, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bilardo Şöhretler Turnuvası'nda şampiyon Baha oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:38 4 kişi maymun çiçeği virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı! Negatif çıkan test sonuçlarını Fahrettin Koca paylaştı
21:33 A Milli Takım, Faroe Adaları'nı konuk ediyor! Stefan Kuntz bu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi
21:12 Beyazıt'ta sürdürülen çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanmaması tepki çekti
21:09 Adam, evinin önündeki demir kırılınca 10 metrelik dik yamaçta yuvarlandı
21:01 Anadolu Efes, Galatasaray'ı 104-77 yenerek finale yükseldi
20:38 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti
20:03 Fenerbahçe'nin efsane ismi Mehmet Aurelio Jorge Jesus'un ekibine katılıyor
19:58 Dünyayı tedirgin eden gıda krizi için çözüm Türkiye'de! İstanbul'da 4'lü zirve gerçekleşecek
19:35 AK Parti, muhalefetin seçim güvenliği eleştirilerine yanıt verdi: Kaybedecekleri seçime şimdiden bahane uydurmaya çalışıyorlar
19:32 Milli voleybolcu Zehra Güneş yaptığı hareketle gönülleri fethetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 10:46:48. #1.13#
SON DAKİKA: Bilardo Şöhretler Turnuvası'nda şampiyon Baha oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement