Bilecik 1. Amatör Lig'de Derbi Heyecanı: 1969 Bilecik Spor Kulübü Liderliğe Yükseldi - Son Dakika
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Bilecik 1. Amatör Lig'de Derbi Heyecanı: 1969 Bilecik Spor Kulübü Liderliğe Yükseldi

Bilecik 1. Amatör Lig\'de Derbi Heyecanı: 1969 Bilecik Spor Kulübü Liderliğe Yükseldi

Bilecik 1. Amatör Lig'de 3'üncü hafta geride kalırken, derbiyi 2-1 kazanan 1969 Bilecik Spor Kulübü liderlik koltuğuna oturdu. B Grubu'nda ise Bilecik Gençlerbirliğispor liderliğini sürdürdü. Yoğun kar nedeniyle bazı maçlar ertelendi.

26.11.2024 10:39  Güncelleme: 10:40
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Bilecik 1. Amatör Lig'de 3'üncü hafta geride kalırken, derbinin kazanını 1969 Bilecik Spor Kulübü oldu.

Bilecik 1. Amatör Lig'de A ve B gruplarında 3'üncü hafta geride kalırken, 3 müsabaka yoğun kar yüzünden ileri bir tarihe ertelendi. A grubunda Bilecik derbisinde 1299 Bilecik Kulübü ile 1969 Bilecik Spor Kulübü bir araya geldi. Müsabakayı 2-1 kazanan 1969 Bilecik Spor Kulübü 1 maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Söğüt İlçe Stadı'ndan oynanacak olan Kürespor- Gölpazarı Belediyespor maçı ile Pazaryeri İlçe Stadı'nda oynanacak olan Karaköyspor-Cihangazispor maçları yoğun kar yapışı yüzünden ileri bir tarihe ertelendi. Söğütspor bu grupta haftayı BAY geçti. A grubundan 3'üncü haftada 1969 Bilecik Spor Kulübü 7 puanla liderliğe yükselirken, 6 puanlı Söğütspor ikinci 3 puanlı Karaköyspor ise 3'üncü sırada yer aldı.

Bilecik Gençlerbirliğispor gruba damgasını vurdu

Bilecik 1. Amatör Lig B Grubu'nda 3'üncü haftasında 3 müsabaka oynanırken, 1 müsabakada ise kar engeline takıldı. Osmaneli Gençlerbirliği Spor kendi evinde Pazaryerispor ile 1-1 berabere kalırken, Akpınarspor deplasmanda Gülümbespor'u 3-1 yendi. Grubun önemli müsabakasında Bilecik Gençlerbirliğispor ile 1308 Osmanelispor karşı karşıya geldi. Haftanın en zevkli geçen mücadelesinde takımlar birbirlerine üstünlük sağlayamayarak, 2-2 bitti. Bilecik Gençlerbirliğispor puanını 7'ye çıkararak liderliğini sürdürürken, 6 puanlı Akpınarspor ikinciliğe yükseldi. 5 puanlı Pazaryerispor ise; grupta üçüncü sırada yer aldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bilecik 1. Amatör Lig'de Derbi Heyecanı: 1969 Bilecik Spor Kulübü Liderliğe Yükseldi - Son Dakika

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