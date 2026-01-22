7'de 7 yapan Osmaneli Gençlerbirliğispor ligde tutulamıyor - Son Dakika
7'de 7 yapan Osmaneli Gençlerbirliğispor ligde tutunamıyor

7\'de 7 yapan Osmaneli Gençlerbirliğispor ligde tutulamıyor
22.01.2026 10:12  Güncelleme: 10:14
Bilecik 1. Amatör Lig'de A Grubunda Osmaneli Gençlerbirliğispor, 7'de 7 yaparak liderliğini devam ettirirken, B Grubunda Osmanelispor da 6. haftayı lider tamamladı. Mücadeleler sonucunda takımların puan durumları şekillendi.

Bilecik 1. Amatör Lig'de A ve B Grubunda oynana müsabakalarda toplamda 33 kez fileler havalanırken, Osmaneli Gençlerbirliğispor 7'de 7 yaparak büyük gözleri üzerine çevirdi.

Bilecik 1. Amatör Lig'de A Grubunda ligin 7'inci haftası geride kalırken, lider Osmaneli Gençlerbirliğispor Gölpazarı Belediyespor deplasmanda 4-2 kazanarak liderliğini sürdürdü. Gruptaki diğer müsabakalarda 1969 Bilecik Spor Kulübü kendi evinde zorlu Vitraspor karşısında sahadan 2-2'lik skorla ayrıldı. Gülümbespor kendi evinde Kınıkspor'u 4-0'lık skorla geçerken, Akpınarspor'da kendi evinde Cihangazispor'u 3-2 yenmesi bildi. Bu skorlar sonrası 7'de 7 yapan Osmaneli Gençlerbirliğispor 21 puanla liderliği sürdürürken, 1969 Bilecik Spor Kulübü 13, Cihangazispor ve Akpınarspor 12'şer puanla lideri takip ettiler.

Osmanelispor liderliği sürdürdü

Bilecik 1. Amatör Lig'de B Grubunda ise, 6'ıncı hafta geride kalırken, Osmanelispor liderliği sürdürdü

Lider Osmanelispor kendi evinde Ertuğrulspor'u 7-0 yenerken, Edebalispor kendi evinde Karaköyspor'a 4-1 mağlup oldu. Pazaryerispor kendi evinde Bozüyükspor'u 2-0'lık skorla geçerken, Kürespor haftayı BAY geçti. Bu skorlar sonrasında Osmanelispor 16 puanla liderliğini sürdürürken, Karaköyspor 15, Pazaryerispor 12 ve 7 puanlı Bozüyükspor lideri takip etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Osmaneli, Bilecik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 7'de 7 yapan Osmaneli Gençlerbirliğispor ligde tutulamıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: 7'de 7 yapan Osmaneli Gençlerbirliğispor ligde tutulamıyor - Son Dakika
