Bilecik 1. Amatör Lig'de play-off grubu kuraları çekildi - Son Dakika
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Bilecik 1. Amatör Lig'de play-off grubu kuraları çekildi

29.03.2022 09:59
Bilecik 1. Amatör Lig'de play-off grubu kuraları çekildi

Bilecik 1. Amatör Lig'de 2021-2022 sonundan sona ererken, a ve b grubundan yer alan ilk 3 takım play-off grubunda şampiyonluk için mücadele edecek.

Bilecik 1. Amatör Lig'de 2021-2022 sonundan sona ererken, a ve b grubundan yer alan ilk 3 takım play-off grubunda şampiyonluk için mücadele edecek.

Bilecik 1. Amatör Lig'de 2021-2022 sezonu geçtiğimiz hafta sonu oynanan 18'inci hafta müsabakaları sonundan sona erdi. A grubunda lider Söğütspor, 1299 Bilecik Kulübü ve Gölpazarı Belediyespor ile b grubu lideri Bilecikspor, 1308 Osmaneli Belediye Spor ile Osmaneli Gençlerbirliği ilk 3 sırada yer aldılar. 6 takım şampiyonluk için play-off grubu mücadele edecekler.

Maçlar tarafsız sahada oynanacak

Play-off grubu kura çekimi Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu binasında gerçekleştirildi. Kura çekilişine Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, kulüp başkanları ve yöneticiler katıldı. Çekilen kura öncesi bir açıklama yapan Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, liglerin tek devreli lig usulü olacağını söyleyerek, maçların 3 Nisan pazar günü başlayacağını sözlerine ekledi.

Futbol İl Temsilcisi Engin Toku ise, kulüpleri başarılar dileyerek, maçların tarafsız sahalar olan Gölpazarı, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt ilçe statları ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı'ndan oynanacağı belirtti.

İlk hafta nağmalup iki lider karışılacak

Çekilen kurada 5 hafta sürecek olan ligde ilk haftada a grubunun nağmalup bitiren Söğütspor ile b grubunu nağmalup bitiren Bilecikspor karşı karşıya gelecek. Ligdeki diğer müsabakalarda 1299 Bilecik Kulübü-Osmaneli Gençlerbirliği, 1308 Osmaneli Belediyespor- Gölpazarı Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. - BİLECİK

Bilecik 1. Amatör Lig'de play-off grubu kuraları çekildi
Bilecik 1. Amatör Lig'de play-off grubu kuraları çekildi
Bilecik 1. Amatör Lig'de play-off grubu kuraları çekildi
Bilecik 1. Amatör Lig'de play-off grubu kuraları çekildi
Bilecik 1. Amatör Lig'de play-off grubu kuraları çekildi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bilecik 1. Amatör Lig'de play-off grubu kuraları çekildi - Son Dakika


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