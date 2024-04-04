Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off Grup Müsabakaları Başlıyor

ÇBK Mersin, Fenerbahçe'ye karşı şampiyonluk hesapları yapıyor

ÇBK Mersin, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finalinde Fenerbahçe Alagöz Holding'e karşı ilk şampiyonluğunu elde etmek için mücadele ediyor. Son 2 sezonda kupayı kaybeden Mersin ekibi, bu kez rakibini yenerek hem şampiyonluğa ulaşmayı hem de kulüp tarihindeki ilk Süper Lig şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor. Kulüp başkanı ve genel koordinatör, takımın motivasyonunun yüksek olduğunu ve şampiyonluğa inandıklarını belirtiyor.