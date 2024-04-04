Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonunu belirleyeceği Play-Off Grup Müsabakaları 6-7 Nisan'da başlayacak.
Bilecik 1. Amatör Lig'de şampiyonunu belirleyeceği Play-Off Grup Müsabakalarının kura çekimim Amatör Spor Kulüpleri Federasyon u binasında gerçekleşti. Kura çekimine Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku kulüp temsilcileri katıldı. Play-Off Grup Müsabakaları Bilecik 1. Amatör Lig'de a ve b gruplarını ilk 3'te tamamlayan takımlar katıldı. Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun kura çekimi öncesi A grubunda yer alan lider bitiren Söğütspor, ikinci sırada bitiren Vitraspor üçüncü ise Gölpazarı Belediyespor ile B grubunu lider bitiren 1308 Osmaneli Belediyespor ikinci sırada bitiren Osmaneli Gençlerbirliği ve üçüncü sırada İçköyspor'ın katıldığı söyledi. Tosun, "Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonunu belirleyeceği Play-Off Grup Müsabakaları 6-7 Nisan'da başlayacak. 6 takımın yer aldığı grupta deplasmanlı puan usulü olacak. Burada şampiyon olan takım BAL baraj maçında 1969 Bilecik Spor Kulübünün rakibi olacak. Play-Off Grup Müsabakaları mücadele edecek olan takımlara başarılar dilerim" dedi. - BİLECİK
Son Dakika › Spor › Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off Grup Müsabakaları Başlıyor - Son Dakika
Muş Alparslan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Mehmet Furkan Şahin, e-spor HADO'yu yaygınlaştırmak amacıyla kurduğu takımı, HADO Üniversiteler Arası 1. Lig Türkiye Şampiyonası'na hazırlıyor.
ÇBK Mersin, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finalinde Fenerbahçe Alagöz Holding'e karşı ilk şampiyonluğunu elde etmek için mücadele ediyor. Son 2 sezonda kupayı kaybeden Mersin ekibi, bu kez rakibini yenerek hem şampiyonluğa ulaşmayı hem de kulüp tarihindeki ilk Süper Lig şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor. Kulüp başkanı ve genel koordinatör, takımın motivasyonunun yüksek olduğunu ve şampiyonluğa inandıklarını belirtiyor.
Körfez Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Küçük Erkekler Futbol Turnuvası başladı. 12 ortaokulun futbol takımları arasında gerçekleşecek olan turnuva, grup maçları ve eleme turlarıyla devam edecek. Turnuvanın finali ise 18 Nisan Perşembe günü yapılacak.
Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, Uzunköprü-Hayrabolu kara yolunda dron destekli denetim gerçekleştirdi. Denetimde sürücülerin ve araçların evrakları kontrol edilerek, trafik kuralları ve yol güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
TFF 2. Lig'de mücadele eden Bursaspor, hafta sonu oynanacak müsabakalardan sonra lige veda etme tehlikesiyle karşı karşıya. Son 5 haftaya girilen ligde, gruplarını lider bitiren takımlar direkt olarak 1. Lig'e çıkacak. Bursaspor'un düşme hattında yer aldığı Beyaz Grup'ta, hafta sonu oynayacağı maçtan puan kaybetmesi halinde lige veda etmesi kesinleşebilir.
A Milli Basketbol Takımı'nın eski oyuncularından Barış Küce, 78 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Basketbol Federasyonu, Barış Küce'nin vefatını üzüntüyle karşıladıklarını belirterek başsağlığı mesajı yayımladı. Küce, kariyerinde TED Ankara Kolejliler, Fenerbahçe ve Altınordu formalarını giydi.
Afyonkarahisar'da Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında, 245 üçüncü sınıf öğrencisi yetenek taramasından geçti. Programda öğrencilerin koordinasyonları, denge ve reaksiyon süreleri gibi çeşitli testler uygulandı. Elde edilen verilere göre yetenekli olan öğrenciler, ilgili spor branşlarının antrenörlerine yönlendirilecek.
Sivasspor, Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek 3 maç sonra galibiyet aldı. Bu galibiyetle Sivasspor, bu sezonki 10. galibiyetini elde etti ve puanını 41'e çıkardı. Son galibiyetini 27. haftada alan Sivasspor, 3 haftadır galibiyet hasreti çekiyordu.
Afyonkarahisar'da gerçekleşen Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu müsabakaları, atletizm pistinde yapıldı. Sporcuların gösterdiği üstün performans ve yetenek büyük beğeni topladı. Ödül töreninde dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi ve gençlerin spora olan ilgisini artırmak için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?