Bilecik 1. Amatör Ligi'nde Tarihi Skor - Son Dakika
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Bilecik 1. Amatör Ligi'nde Tarihi Skor

Bilecik 1. Amatör Ligi\'nde Tarihi Skor

1969 Bilecik Spor, Cihangazispor'u 10-1 yenerek 2. sırada play-off'a yükseldi.

24.03.2025 11:37
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Bilecik 1. Amatör Ligi karşılaşmasında 1969 Bilecik Spor, Cihangazispor'u 10-1 mağlup etmeyi başardı.

Bilecik 1. Amatör Lig A Grubunu 14'üncü hafta müsabakasında 1969 Bilecik Spor Kulübü, Bozüyük Sentetik Sahası'nda oynadığı Cihangazispor karşısında gol oldu yağdı. Maça iyi başlayan kırmızı şimşekler 7'inci dakikada Samet Yeni, 25'inci dakikada Şahin Ada ve 35'inci dakikada Samet Yeni'nin golleriyle durumu bir anda 3-0'a getirdi. Maçın 41'inci dakikasında Samet köstebekçi durumu 4-0'a getiren golü kaydetti. Maçın 43'üncü dakikasında Samet Yeni kendisinin 3'üncü takımın 5'inci golü kaydederken, bu gol aynı zamanda ilk yarınında skoru oldu. Maçın 55'inci dakikasında Mustafa Çetin, maçın 61'inci dakikasında Servet Nergüz ve 63'üncü dakikada Sebahattin Onyedili golleriyle durumun 8-0'a çıktı. Maçın 75'inci dakikasında Sebahattin Onyedili kendisinin ikinci takımının 9'üncu golünü kaydetti. Maçın 80'inci dakikasında ev sahibi Cihangazispor kazandığı penaltı atışını gole çevirerek, durumu 9-1'e getirdi. Maçın 81'inci dakikasında Sebahattin Onyedili kendisinin üçüncü takımın 10'uncu golünü kaydetti. Bu sonuç sonrası 1969 Bilecik Spor Kulübü puanını 32'e çıkararak, ligi 2'inci sırada bitirdi. Bu grupta play-off müsabakalarına lider Söğütspor, 1969 Bilecik Spor Kulübü ve Karaköyspor çıkmaya hak kazandı. 1299 Bilecik Kulübü ile 1963 Başakspor ligin son sırasında bulunarak, Bilecik 2. Amatör Lig'e düştü. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bilecik 1. Amatör Ligi'nde Tarihi Skor - Son Dakika

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