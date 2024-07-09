Bilecik Gölpark\'ta düzenlenen Plaj Voleybolu Turnuvasında \'Kumdan Kale\' takımı şampiyon oldu

Spor

Bilecik Gölpark'ta düzenlenen Plaj Voleybolu Turnuvasında kupanın sahibi 'Kumdan Kale' isimli takım oldu.

Bilecik Pelitözü Gölpark'ta düzenlenen Plaj Voleybol Turnuvası nefes kesen mücadele ile başladı. Turnuvada takımlar galibiyet için kıyasıya yarıştı. Oynanan final maçında ise kupanın sahibi 'Kumdan Kale' isimli takım oldu. Kumdan Kale takımının oyuncuları heyecan verici maçta hem kıyasıya yarıştıklarını hem de eğlendiklerini belirtti.

Vali Aygöl, Kumdan Kale isimli takım oyuncularına madalyalarını ve şampiyonluk kuplarını takdim ederek kendilerini tebrik etti. - BİLECİK