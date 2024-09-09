Bilecik'te Kamu Spor Oyunları Başladı - Son Dakika
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Bilecik'te Kamu Spor Oyunları Başladı

Bilecik\'te Kamu Spor Oyunları Başladı

Bilecik'te bu yıl ikincisi düzenlenen 'Kamu Spor Oyunları' büyük heyecanla başladı. Voleybol ile başlayan oyunlarda kamu personelleri mücadele etti. Masa tenisi, basketbol ve voleybol maçları devam edecek.

09.09.2024 11:43
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Bilecik'te bu yıl ikincisi düzenlenen 'Kamu Spor Oyunları' büyük heyecanla başladı.

Bilecik İstasyon Kapalı Spor Salonunda bu yıl ikincisi gerçekleştirilen 'Kamu Spor Oyunları' büyük bir heyecanla başladı. Voleybol ile başlayan kamu spor oyunlarında kamu personelleri sahada yerlerini alarak mücadele etti. Masa tenisi, basketbol ve voleybol ile devam edecek maçlarda personeller mücadele etmeye devam edecek.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, tüm takımlara turnuva boyunca başarılar dileyerek kazananın dostluk olması temennisinde bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bilecik'te Kamu Spor Oyunları Başladı - Son Dakika

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