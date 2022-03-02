Bilecik'te okullar arası yıldız erkekler futsal il birinciliği müsabakaları sona erdi - Son Dakika
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Bilecik'te okullar arası yıldız erkekler futsal il birinciliği müsabakaları sona erdi

02.03.2022 10:23
Bilecik'te okullar arası yıldız erkekler futsal il birinciliği müsabakaları sona erdi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde faaliyet gösteren Atatürk Ortaokulu, yıldız erkekler futsal müsabakalarında tüm rakiplerini yenerek il birincisi oldu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde faaliyet gösteren Atatürk Ortaokulu, yıldız erkekler futsal müsabakalarında tüm rakiplerini yenerek il birincisi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul sporları kapsamında düzenlenen turnuva sona erdi.

15 takımın katıldığı yıldız erkekler maçlarında Osmaneli Atatürk Ortaokulu takımı tüm rakiplerini yenerek il birinciliğini kazandı.

Öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını dileyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, "Hepiniz inşallah istediğiniz liseleri kazanıp başarı basamaklarını tek tek tırmanırsınız. Futsalda elde etmiş olduğunuz başarı ile ilçemize ve okulumuza büyük bir gurur yaşattınız. Bölge finallerinde ilimizi temsil edecek olan takımımız oyuncularına oynayacağı müsabakalarda başarılar dilerim. Bu bağlamda emeği geçen beden eğitimi öğretmenlerimiz Onur Keçeci'ye ve öğrencilerimizin ailelerini de teşekkür ederek kendilerini kutluyorum." dedi.???????

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Hisarcık, Osmaneli, Bilecik, Futsal, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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