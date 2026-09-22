Bilecik'te U14-U15 Gençler Ligi kuraları çekildi, ilk hafta Bilecik derbisi oynanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik'te U14-U15 Gençler Ligi kuraları çekildi, ilk hafta Bilecik derbisi oynanacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik\'te U14-U15 Gençler Ligi kuraları çekildi, ilk hafta Bilecik derbisi oynanacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te 2026-2027 futbol sezonu öncesi U14 ve U15 Gençler Ligi kuraları çekildi. U14 Ligi'ne 11 takım katılırken A ve B grupları oluşturuldu; lig 14-15 Kasım'da başlayacak ve ilk hafta Bilecik derbisi oynanacak.

Bilecik'te 2026-2027 futbol sezonu öncesi U14 ile U15 Gençler Ligi kuraları çekilirken, lig 14-15 Kasım tarihinde başlayacak.

İstasyon Spor Salonu'nda yapılan U14 ile U15 Gençler Ligi teknik toplantı ve kura çekimine Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi İsmail Özdil, Gençlik Spor İl Müdürlüğü adına İl Tertip Komitesi Üyesi Leyla Bayrak ve takım başkanları ile yöneticileri katıldı. Yapılan teknik toplantıda U14 Gençler Ligi'ne 11 takım katılırken, A ve B Grupları olarak ayrıldı. A Grubu'nda Bozüyük Gücüspor, 4 Eylülspor, Lefke Birlikspor, BFA, Osmanelispor yer aldı. B Grubu'nda ise; 1299 Bilecikspor Kulübü, Vitraspor, Söğütspor, Bilecik Gençlerbirliğispor, Vezirhanspor ve 1969 Bilecikspor yer aldı. 14-15 Kasım günlerinde başlayacak ligin A Grubu'nda ilk hafta Bozüyük Gücüspor-BFA, Lefke Birlikspor-4 Eylülspor karşı karşıya gelirken, ilk haftayı Osmanelispro BAY geçecek.

İlk hafta Bilecik derbisi oynanacak

B Grubu'nun ilk haftasında Bilecik'in iki takımı 1969 Bilecikspor-1299 Bilecikspor Kulübü karşı karşıya gelecek. İlk haftada Vezirhanspor kendi evinde Vitraspor konuk ederken, Söğütspor ile Bilecik Gençlerbirliğispor karşı karşıya gelecek.

Takımlara başarılar diledi

Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Nusret Tosun, çekilen kuralar sonrasında 2026-2027 futbol sezonu U14 ile U15 Gençler Ligi'ne katılımların iyi olduğu söyleyerek, sakatlıksız, dostluk ve kardeşlik içinde bir lig temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA
BilecikFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncunun kiracısına dayak Taciz iddiasıyla öldüresiye dövülen kiracı konuştu Ünlü oyuncunun kiracısına dayak! Taciz iddiasıyla öldüresiye dövülen kiracı konuştu
Rusya’nın Kiev bölgesine düzenlediği İHA saldırılarında 3’ ü çocuk 4 kişi öldü Rusya'nın Kiev bölgesine düzenlediği İHA saldırılarında 3' ü çocuk 4 kişi öldü
Komşuları evinin önünde buldu 55 yaşındaki adamın acı sonu Komşuları evinin önünde buldu! 55 yaşındaki adamın acı sonu
Karaman Ermenek’te kontrolden çıkan sürat motorundaki 2 kişi hayatını kaybetti Karaman Ermenek'te kontrolden çıkan sürat motorundaki 2 kişi hayatını kaybetti
Samsun İlkadım’da intihara kalkışan 22 yaşındaki ABD vatandaşı kadın indirildi Samsun İlkadım'da intihara kalkışan 22 yaşındaki ABD vatandaşı kadın indirildi
Odayı duman kaplayınca uyandılar İnegöl’de yaşlı çift sobadan sızan gazdan etkilendi Odayı duman kaplayınca uyandılar! İnegöl'de yaşlı çift sobadan sızan gazdan etkilendi
10:09
Rahatlığı pes dedirtti Manisa’daki saldırganının elinde silahla okula geliş anı
Rahatlığı pes dedirtti! Manisa'daki saldırganının elinde silahla okula geliş anı
09:58
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu Fon soruşturmasında 14 gözaltı daha
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu! Fon soruşturmasında 14 gözaltı daha
09:19
Silah seslerinin yükseldiği okuldan ilk görüntüler Saldırgan böyle kaçtı
Silah seslerinin yükseldiği okuldan ilk görüntüler! Saldırgan böyle kaçtı
09:03
Stadyum girişinde skandal görüntü Polise tükürdüler
Stadyum girişinde skandal görüntü! Polise tükürdüler
08:39
Manisa’da okula silahlı saldırı: 8 öğrenci yaralandı
Manisa'da okula silahlı saldırı: 8 öğrenci yaralandı
08:34
Erdoğan’dan Hamdi Ulukaya’ya yatırım çağrısı: Seni de bekliyoruz
Erdoğan'dan Hamdi Ulukaya'ya yatırım çağrısı: Seni de bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 10:20:19. #.0.2#
SON DAKİKA: Bilecik'te U14-U15 Gençler Ligi kuraları çekildi, ilk hafta Bilecik derbisi oynanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement