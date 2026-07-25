Bilecikli güreşçilerden Türkiye Şampiyonası’nda büyük başarı

Bilecikli güreşçiler, Türkiye Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle büyük başarı elde etti.

Ankara Arena'da 12 minderde ve 10 bini aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 Yaş Minikler Türkiye Güreş Şampiyonaları'nda mücadele eden Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları, elde ettikleri derecelerle Bilecik'in gururu oldu. Türk güreş tarihinin en yüksek katılımlı organizasyonu olma özelliği taşıyan şampiyonada Bozüyük ekibi; serbest stil erkekler, grekoromen stil ve kadınlar kategorilerinde çok sayıda sporcu ile mücadele etti. Şampiyonada U11 Yaş 33 kilogram kategorisinde Tuana Uysal ile U12 Yaş 36 kilogram kategorisinde Ömür Su Burgucu bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu. U10 Yaş kategorisinde Tuğba Uysal ve U11 Yaş kategorisinde Özge Ay Burgucu Türkiye altıncılığını elde ederken, U13 Yaş kategorisinde Ebru Ardıç ise Türkiye sekizincisi olarak organizasyonu tamamladı. Şampiyonada mücadele eden diğer sporcular da kendi kategorilerinde ilk 22 içerisinde yer alarak önemli dereceler elde etti. Başarılı performanslarıyla dikkat çeken Bilecikli güreşçiler, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 10 bini aşkın sporcu arasında önemli bir başarı grafiği ortaya koydu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, elde edilen derecelerin kent sporunun gelişimi adına önemli olduğunu belirterek, "Türk güreş tarihinin en büyük katılımlı organizasyonunda ilimizi başarıyla temsil eden sporcularımızı yürekten kutluyorum. Türkiye üçüncüsü olan sporcularımız başta olmak üzere derece elde eden tüm sporcularımızı, ailelerini ve antrenörümüz İbrahim Karaboğa'yı tebrik ediyorum. Disiplinli çalışmaların karşılığını alan sporcularımızın gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacağına inanıyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" dedi.