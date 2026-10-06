Bilecikli kick boksçu Mert Demir, Uşak Banaz\'da genç erkekler K-1 şampiyonu oldu

Bilecikli kick boks sporcusu Mert Demir, Genç Erkekler K-1 kategorisinde şampiyon oldu.

Uşak'ın Banaz ilçesinde Banaz Kültür Parkı'nda düzenlenen Kick Boks Gala Maçı'nda 40 sporcu mücadele etti. Pazaryerispor adına yarışan genç sporcu Mert Demir, çıktığı karşılaşmada rakibini mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Gösterdiği mücadele ve performansla dikkat çeken Demir, elde ettiği şampiyonlukla kariyerine bir kupa daha ekledi. Demir'in başarısı, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde sevinç ve gururla karşılandı. Mert Demir'in antrenörü Fehmi Piliç, sporcusunu başarısından dolayı tebrik ederek, "Mert'in ortaya koyduğu mücadele ve azim bizleri gururlandırdı. Elde ettiği bu başarı, düzenli çalışmanın ve verilen emeğin karşılığıdır. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. Piliç, sporculara ve kulübe sağladığı desteklerden dolayı Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e teşekkür etti.

Pazaryerispor camiasından yapılan açıklamada ise genç sporcuların başarılarının artarak devam etmesi için çalışmaların sürdürüleceği belirtilerek, kulübe ve sporculara destek veren herkese teşekkür edildi.