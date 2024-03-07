Bilecikli sporcular Okul Sporları Taekwondo Liseler Yarı Finalinde madalyalarla döndü

Spor

Bilecikli sporcular madalyalarla döndü.

Uşak'ta düzenlenen Okul Sporları Taekwondo Liseler Yarı Final elemelerinde Bilecikli sporcular büyük bir başarı elde etti. Gerçekleşen müsabakalarda Neslişah Ençok ve Altuğ Gesge 1'inci olarak altın madalyanın sahibi olarak şampiyonluk elde etti. Alper Tuncay ise 2'inci olarak gümüş madalya sahibi oldu. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir sporcuları ve antrenör Hanife Yıldız'ı göstermiş oldukları başarıdan dolayı tebrik etti. - BİLECİK