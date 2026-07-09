Bilecikli Sporcuların Başarıları Gurur Verdi

Bilecikli milli sporcuların uluslararası ve Türkiye şampiyonalarında elde ettiği dereceler gururlandırdı.

Bilecikli Judo sporcusu Haticenur Göktaş, Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nda elde ettiği bronz madalyayla Türkiye'yi başarıyla temsil ederken, Ahmet Altınay ise Ümitler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda üçüncülük kürsüsüne çıkarak önemli bir başarıya imza attı. Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda kazandıkları derecelerle Bilecik'in gururu olan sporcular, antrenörleri Serkan Can ile birlikte Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i makamında ziyaret etti.

İl Müdürü Ramazan Demir, "Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcumuz Haticenur Göktaş ile Ümitler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü olan sporcumuz Ahmet Altınay'ı ve antrenörümüz Serkan Can'ı yürekten tebrik ediyorum. Elde ettikleri başarılar ilimiz ve ülkemiz adına büyük gurur kaynağıdır. Sporcularımızın başarılarının artarak devam edeceğine inanıyor, kendilerine ulusal ve uluslararası organizasyonlarda üstün başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK