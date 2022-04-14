Bilecikspor ilk yarı zorlandığı maçı ikinci yarıda bitirdi - Son Dakika
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Bilecikspor ilk yarı zorlandığı maçı ikinci yarıda bitirdi

14.04.2022 13:22
Bilecikspor ilk yarı zorlandığı maçı ikinci yarıda bitirdi

Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off grubu 4'üncü hafta müsabakasında Bilecikspor ilk yarıda sıkıntı çektiği maçı ikinci yarıda bitirdi.

Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off grubu 4'üncü hafta müsabakasında Bilecikspor ilk yarıda sıkıntı çektiği maçı ikinci yarıda bitirdi.

Pazaryeri İlçe Stadı'ndan oynana Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off grubu 4'üncü hafta müsabakasında Bilecikspor, Gölpazarı Belediyespor'u 4-1 yendi. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer'in de izlediği maça iyi başlaya Bilecikspor, maçın 9'uncu dakikasında Ali Çukardar'ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 23'üncü dakikasında ceza sahasına kesilen ortayı muhteşem bir vuruşla filelere gönderen Ekrem Dal durumu 2-0'a getirdi. Maçın 35'inci dakikasında gelişen Gölpazarı Belediyespor atağında Emrah Kopuk topu filelere göndererek, durumu 2-1'e getirdi. Bu gol sonrası Emrah Kopuk sakatlanarak oyundan çıktı. Bu dakikadan sonra Gölpazarı Belediyespor oyunda üstünlüğü koyarken, Bilecikspor'a neredeyse kök söktürdü. Bulduğu pozisyonları değerlendirmeyen Gölpazarı Belediyespor ilk yarının sonunda soyunma odasın 2-1 geri girdi. İkinci yarıya atak bir oyunla başlayan Bilecikspor, 79'uncu dakikasında Ekrem Dal golüyle 3-1 öne geçti. Maçın 90+4'ünüc dakikasında gelişen bir Bilecikspor atağında Taner Öztürk topu filelere göndererek durumu 4-1'e getirdi. Bu golden sonra maçta başka gol olmazken, Bilecikspor puanı 10'a çıkardı. Bilecikspor gruptaki son maçında pazar günü Pazaryeri İlçe Stadı'ndan Osmaneli Gençlerbirliğispor ile karşı karşıya gelecek.

Öte yandan grupta diğer maçlarda Söğütspor, 1299 Bilecikspor Kulübü 3-0, 1308 Osmaneli Belediyespor, Osmaneli Gençlerbirliğispor'u 4-0 yendi. Grupta Bilecikspor ile Söğütspor 10'ar puana yükselirken, 1308 Osmaneli Belediyespor ile Gölpazarı Belediyespor 6 puan, 1299 Bilecikspor Kulübü ile Osmaneli Gençlerbirliğispor 1'er puanda kaldılar. - BİLECİK

Bilecikspor ilk yarı zorlandığı maçı ikinci yarıda bitirdi
Bilecikspor ilk yarı zorlandığı maçı ikinci yarıda bitirdi
Bilecikspor ilk yarı zorlandığı maçı ikinci yarıda bitirdi
Bilecikspor ilk yarı zorlandığı maçı ikinci yarıda bitirdi
Bilecikspor ilk yarı zorlandığı maçı ikinci yarıda bitirdi

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Amatör Lig, Gölpazarı, Play Off, Bilecik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bilecikspor ilk yarı zorlandığı maçı ikinci yarıda bitirdi - Son Dakika


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