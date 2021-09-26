Bilecikspor Kadın Futbol Takımı Sakarya'da galip gelmesini bildi

Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele edecek olan Bilecikspor Kadın Futbol Takımı, Sakarya'yı 2-0 yendi.

Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele edecek olan Bilecikspor Kadın Futbol Takımı, Sakarya'yı 2-0 yendi. Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele edecek olan Bilecikspor, lig öncesi yaptığı son hazırlık maçında Sakarya'yı 2-0 yendi. Sakarya Erenler Atatürk Stadyumu'nda oynana müsabakanın henüz 7. dakikasında Cansu Şahin golüyle Bilecikspor durumu 1-0'a getirdi. Bu golden karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarı orta saha ikili mücadele ile devam ederken, maçın 90'ıncı dakikasında Tuğçe Kılıç durumu 2-0'a getirdi. Bu gol aynı zamanda müsabakanın skoru olurken, Bilecikspor 26 Ekim günü başlayacak lig öncesi moral buldu. - BİLECİK

Sakarya, Futbol, Spor, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Spor › Bilecikspor Kadın Futbol Takımı Sakarya'da galip gelmesini bildi - Son Dakika Spor

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