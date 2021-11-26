Bileciksporlu futbolcu Futsal A Milli Takım kampına davet edildi

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Bilecikspor'un golcü oyuncusu Mehmet Yiğit, Futsal A Milli Takım kampına davet edildi.

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Bilecikspor'un golcü oyuncusu Mehmet Yiğit, Futsal A Milli Takım kampına davet edildi. Konu hakkında Bilecikspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Futsal A Milli Takımı'nın 30 Kasım-10 Aralık tarihlerinde Adana'da hazırlık kampı yapılacak. Futsal A Milli Takımı kadrosunda bulunda kulübümüz oyuncusu Mehmet Yiğit, 30 Kasım salı günü kampa katılmak üzere Adana'ya gidecek. Sporcumuza başarılar dileriz" denildi. - BİLECİK

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