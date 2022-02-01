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Bileği bükülemeyen Kilisli sporcular 64 madalya aldı - Son Dakika

Bileği bükülemeyen Kilisli sporcular 64 madalya aldı

01.02.2022 15:57
Bileği bükülemeyen Kilisli sporcular 64 madalya aldı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde çalışmalarını sürdüren bilek güreşi antrenörü İsmail Kurt, Avrupa ve dünya şampiyonalarında 64 madalya alarak Kilis'i ve Türk bayrağını en iyi şekilde temsil ettiklerini söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde çalışmalarını sürdüren bilek güreşi antrenörü İsmail Kurt, Avrupa ve dünya şampiyonalarında 64 madalya alarak Kilis'i ve Türk bayrağını en iyi şekilde temsil ettiklerini söyledi.

Kurt, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında, 2001 yılında Kilis'te bilek güreşine başladıklarını, şu an 25'i kadın 36 milli sporcunun olduğunu söyledi.

Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında Kilis'i ve Türk bayrağını en iyi şekilde temsil ettiklerini belirten Kurt, şöyle konuştu:

"Yetiştirdiğiniz çocukların milli takıma giderek İstiklal marşımızı okutması bizim için en büyük gururdur. Çocuklarımızın da çok büyük emeği var. Haftada 4 antrenman yapıyoruz. Bir olimpik spor olmadığı için herhangi bir getirisi yok. Hepimiz gönüllü olarak buradayız. Gönüllü olarak çalıştığımız için işin zevki daha farklı olmaktadır. Çocuklarımızın hepsi öğrenciler. Amaçları milli olmak, ülkelerini temsil ederek Türk'ün gücünü göstermektir."

Kurt, Avrupa ve dünya şampiyonalarında 20 altın, 17 gümüş ve 27 bronz madalya olmak üzere toplam 64 madalya aldıklarını dile getirdi.

Kilis'e daha çok madalya getirmek için sivil toplum kuruluşlarından destek beklediklerini ifade eden Kurt, destekleri için Kilis Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan ve diğer yetkililere teşekkür etti.

Milli sporcu Merve Yenidünya ise 7 yıldan beri bilek güreşi sporuyla ilgilendiğini, Türkiye ve dünya şampiyonluklarının olduğunu kaydetti.

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gençlik, Milli, Kilis, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bileği bükülemeyen Kilisli sporcular 64 madalya aldı - Son Dakika Spor


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