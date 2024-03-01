Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Samsun\'da devam ediyor

Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası milli takım seçmeleri Samsun'da devam etti.
Samsun İlkadım Okçuluk Salonu'nda süren turnuvada bugün erkek ile kadın büyükler kategorisinde sol kol müsabakaları yapıldı.
Karşılaşmaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.
Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Samsun Temsilcisi Numan Güvelioğlu, AA muhabirine, geniş katılımlı bir organizasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.
Organizasyonun üçüncü gününde erkek ile kadın büyükler kategorisinde sol kol müsabakaları yapıldığını aktaran Güvelioğlu, "Yarın büyükler kategorisinde sağ kolda kadın ve erkekler ve aynı zamanda engeliler müsabakalarıyla birlikte organizasyonumuzu tamamlamış olacağız." dedi.
Federasyonun müsabakalar için 76 hakem görevlendirdiğini dile getiren Güvelioğlu, "Dolayısıyla çok geç saatlere kalmadan hem spor organizasyonu gerçekleşmiş oldu hem de şehir dışından gelen sporcu, idareci, antrenörlerimizi, şehri tanımaları, kültürel yerleri gezmeleri yönünde teşvikimiz oluyor." diye konuştu.
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