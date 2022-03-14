Bilek güreşinin altın kızı Funda Maral - Son Dakika
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Bilek güreşinin altın kızı Funda Maral

14.03.2022 13:23
Bilek güreşinin altın kızı Funda Maral

Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) öğrencisi Funda Maral, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Edirne'de düzenlenen Bilek Güreşi Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda sağ ve sol kolda girdiği iki müsabakada, Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) öğrencisi Funda Maral, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Edirne'de düzenlenen Bilek Güreşi Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda sağ ve sol kolda girdiği iki müsabakada, Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Edirne'de 9-11 Mart tarihleri arasında Bilek Güreşi Ünilig Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ev sahipliğinde 75'inci Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya, 34 üniversiteden 45'i kadın 200 sporcu katıldı.

Muş Alparslan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Funda Maral, sağ ve sol kolda yarıştığı müsabakalarda büyük başarı gösterdi. Maral, +70 kilogramda hem sağ, hem de sol kolda sergilediği performans ile rakiplerini yenerek 2 altın madalyanın sahibi oldu. Ayrıca Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencisi Fadime Gündoğdu ise sağ kolda Türkiye 5'incisi, sol kolda ise 6'ncı oldu.Şampiyon Maral, başarı çıtasını gün geçtikçe daha da yükseğe çıkarmanın gayreti içerisinde olacağını belirterek, kendilerinden desteğini esirgemeyen Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat'a ve BESYO Müdürü Prof. Dr. Alper Karadağ'a teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ise, Muş'u en iyi şekilde temsil ettiği yarışmada şampiyonluğa adını yazdıran Funda Maral ile beraberindeki diğer sporcuları kutladı.


Bilek güreşinin altın kızı Funda Maral
Bilek güreşinin altın kızı Funda Maral
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Muş Alparslan Üniversitesi, Türkiye, Edirne, Muş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bilek güreşinin altın kızı Funda Maral - Son Dakika


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