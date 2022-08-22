3 kadın, 6 erkek antrenör eşliğinde toplamda bin 500 sporcunun katılımı ile devam eden yüzme antrenmanlarında sporcular yüzme tekniklerini öğreniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Bin 500 sporcu yüzme öğreniyor - Son Dakika

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