Bin 500 sporcu yüzme öğreniyor - Son Dakika
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Bin 500 sporcu yüzme öğreniyor

22.08.2022 14:25
Bin 500 sporcu yüzme öğreniyor

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi dahilinde antrenmanlar devam ediyor.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi dahilinde antrenmanlar devam ediyor.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yüzme İl Temsilciliği koordinesinde Sivas Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi dahilinde haftanın 6 günü yüzme idmanları sürüyor.

3 kadın, 6 erkek antrenör eşliğinde toplamda bin 500 sporcunun katılımı ile devam eden yüzme antrenmanlarında sporcular yüzme tekniklerini öğreniyor.

Proje sonunda yüzme eğitimlerini tamamlayan öğrencilere sertifika verilecek. - SİVAS

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Kaynak: İHA

gençlik, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bin 500 sporcu yüzme öğreniyor - Son Dakika

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