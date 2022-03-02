Bingöl'de 93 sporcu şampiyonluk için ter döktü - Son Dakika
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Bingöl'de 93 sporcu şampiyonluk için ter döktü

02.03.2022 13:56
Bingöl'de 93 sporcu şampiyonluk için ter döktü

Bingöl'ün Genç ilçesinde 'Atletizm Geliştirme Projesi' seçmelerinde 93 sporcu şampiyonluk için ter döktü.

Bingöl'ün Genç ilçesinde 'Atletizm Geliştirme Projesi' seçmelerinde 93 sporcu şampiyonluk için ter döktü.

Türkiye Atletizm Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan 'Atletizm Geliştirme Projesi' kapsamında Genç ilçesinde seçmeler yapıldı. Atletizminin geliştirme amacıyla Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bingöl Atletizm il temsilciliği tarafından düzenlenen Atletizm Geliştirme Projesi yarışmasının ilk ayağı Genç ilçesinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün desteğiyle yapıldı. Genç ilçe seçmelerine U11 ve 14 kız, erkek olmak üzere 6 kategoride 93 sporcu katıldı. 6 kategoride ilk üçe girenlere ödüller verildi.

İlk 10'a girenler 12 Martta Bingöl'de final yarışmasına katılım sağlayacak. Final yarışmasında her kategoride ilk 4'e girenler il takımını oluşturup Bingöl'ü bölge yarışmalarında temsil edecek. Bölge yarışmalarının ilk kademesi 26 Martta Bingöl'de yapılacak. - BİNGÖL

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Atletizm, Hisarcık, Türkiye, Bingöl, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bingöl'de 93 sporcu şampiyonluk için ter döktü - Son Dakika
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