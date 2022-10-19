Bingöl haber! Genç yüzücüler bölge müsabakasına katılacak

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü yüzücüleri, Türkiye Yüzme Federasyonunun 5- 6 Kasım tarihlerinde düzenleyeceği 11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi bölge müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü yüzücüleri, Eskişehir Olimpik Yüzme Havuzunda 14-16 Ekim tarihleri arasında yapılan 11-12 yaş İl İçi Vize müsabakasına katıldı. Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü yüzücülerinden 23 sporcu 5-6 Kasım tarihlerinde Bolu'da yapılacak 11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Bölge müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Madalyaları topladılar

Ayrıca aynı gün yapılan ve 254 sporcunun katıldığı Eskişehir kulüpleri arası yüzme müsabakasında 9-10 yaş, 11-12 yaş ve 13 yaş üzeri kategorisinde yarışan Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü yüzücüleri, 12 birincilik, 12 ikincilik ve 12 üçüncülük madalyası kazandı. Öte yandan kulübün 9-10 yaş kız takımı, 11-12 yaş kız ve erkek takımı Eskişehir ikincisi olarak kupayı kaldırdı. 9-10 yaş erkek takımı Eskişehir 4'üncüsü, 13 yaş ve üzeri erkek takımı Eskişehir 5'incisi, 13 yaş ve üzeri kız takımı ise Eskişehir 6'ncısı olarak dereceye girdi. - ESKİŞEHİR