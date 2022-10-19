Bingöl haber! Genç yüzücüler bölge müsabakasına katılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Bingöl haber! Genç yüzücüler bölge müsabakasına katılacak

19.10.2022 14:14
Bingöl haber! Genç yüzücüler bölge müsabakasına katılacak

Bingöl spor haberi... Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü yüzücüleri, Türkiye Yüzme Federasyonunun 5-6 Kasım tarihlerinde düzenleyeceği 11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi bölge müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü yüzücüleri, Türkiye Yüzme Federasyonunun 5- 6 Kasım tarihlerinde düzenleyeceği 11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi bölge müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü yüzücüleri, Eskişehir Olimpik Yüzme Havuzunda 14-16 Ekim tarihleri arasında yapılan 11-12 yaş İl İçi Vize müsabakasına katıldı. Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü yüzücülerinden 23 sporcu 5-6 Kasım tarihlerinde Bolu'da yapılacak 11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Bölge müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Madalyaları topladılar

Ayrıca aynı gün yapılan ve 254 sporcunun katıldığı Eskişehir kulüpleri arası yüzme müsabakasında 9-10 yaş, 11-12 yaş ve 13 yaş üzeri kategorisinde yarışan Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü yüzücüleri, 12 birincilik, 12 ikincilik ve 12 üçüncülük madalyası kazandı. Öte yandan kulübün 9-10 yaş kız takımı, 11-12 yaş kız ve erkek takımı Eskişehir ikincisi olarak kupayı kaldırdı. 9-10 yaş erkek takımı Eskişehir 4'üncüsü, 13 yaş ve üzeri erkek takımı Eskişehir 5'incisi, 13 yaş ve üzeri kız takımı ise Eskişehir 6'ncısı olarak dereceye girdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Milli Eğitim Bakanı Özer, Hollanda'da mevkidaşı Dijkgraaf ile görüştü Milli Eğitim Bakanı Özer, Hollanda'da mevkidaşı Dijkgraaf ile görüştü Başkentteki Afrika Kültür Evi'nde Afrika saç örgüsü tanıtıldı Başkentteki Afrika Kültür Evi'nde Afrika saç örgüsü tanıtıldı Kılıçdaroğlu: Biz Onlar Gibi Değiliz, Bizi Onlarla Sakın Kıyaslamayın. Biz, Düzgün İnsanlarız ve Bu Ülkeye Doğru Dürüst Hizmet Vermek İstiyoruz Kılıçdaroğlu: Biz Onlar Gibi Değiliz, Bizi Onlarla Sakın Kıyaslamayın. Biz, Düzgün İnsanlarız ve Bu Ülkeye Doğru Dürüst Hizmet Vermek İstiyoruz

Tepebaşı, Türkiye, 6 Kasım, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bingöl haber! Genç yüzücüler bölge müsabakasına katılacak - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:02 Galatasaray-Kastamonuspor maçında ilk 11'ler netleşti
19:52 Tuzla'da "İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz?" anketi yapıldı! İşte sonuçlar
19:43 Galatasaray, Barcelona'nın yıldızı için harekete geçiyor
19:12 Amasra'daki maden kazasının araştırılması için TBMM'de komisyon kuruldu
19:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da görüntülü katıldığı temel atma töreninde kriz! Davetlilerin üzerine harç sıçradı
18:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü: Müzakereler için her türlü katkıya hazırız
17:16 Evinin tadilatı esnasında şans eseri buldu, çantanın içinde olanlar milyonlarca kişi tarafından izledi
17:05 ABD'de ilk kez konuşan bir çocuk söyledikleriyle ailesini şaşkına çevirdi!
16:56 Antalya'da feci olay! Cumhuriyet savcısı otel odasında ölü bulundu
15:38 RTÜK, TELE 1'e 3 gün süreyle durdurma cezası verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 20:26:40. #1.12#
SON DAKİKA: Bingöl haber! Genç yüzücüler bölge müsabakasına katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement