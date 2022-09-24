Binicilik: Genelkurmay Başkanlığı Kupası

Genelkurmay Başkanlığı Kupası'nda "Libas Captain Van Overis Z" isimli atıyla Osman Şen birinci oldu. Uğur Yılmaz , "Goldplay" adlı atıyla da ikinci sırayı alırken, "Cantaire O" isimli atıyla Hasan Şentürk üçüncülüğü elde etti.

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Kaynak: AA

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