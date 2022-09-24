Binicilik: Genelkurmay Başkanlığı Kupası - Son Dakika
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Binicilik: Genelkurmay Başkanlığı Kupası

24.09.2022 20:30
Binicilik: Genelkurmay Başkanlığı Kupası

Binicilikte Genelkurmay Başkanlığı Kupası'nı "Libas Captain Van Overis Z" isimli atıyla Osman Şen kazandı.

Binicilikte Genelkurmay Başkanlığı Kupası'nı "Libas Captain Van Overis Z" isimli atıyla Osman Şen kazandı.

Başkent Binicilik Kulübünün ev sahipliği yaptığı özel unvan engel atlama yarışmalarından Genelkurmay Başkanlığı Kupası gerçekleştirildi.

Genelkurmay Başkanlığı Kupası'nda "Libas Captain Van Overis Z" isimli atıyla Osman Şen birinci oldu. Uğur Yılmaz, "Goldplay" adlı atıyla da ikinci sırayı alırken, "Cantaire O" isimli atıyla Hasan Şentürk üçüncülüğü elde etti.

Engel atlama yarışmalarının son gününde yarın TBMM Kupası sahibini bulacak.

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Kaynak: AA

Genelkurmay Başkanlığı, Osman Şen, Van, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Binicilik: Genelkurmay Başkanlığı Kupası - Son Dakika

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