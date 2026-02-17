Bir babaya bu yapılır mı? Görüntüye tepki yağıyor - Son Dakika
17.02.2026 09:35  Güncelleme: 09:41
Arsenal taraftarı bir baba, oğlu için Mikel Arteta'dan dakikalarca imza istedi ancak olumlu yanıt alamadı; görüntüler büyük tartışma yarattı.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta ile bir taraftar arasında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu. Küçük oğlu için imza almak isteyen bir baba, Arteta'dan uzun süre yanıt alamadı.

"LÜTFEN OĞLUM SENİ ÇOK SEVİYOR"

Stadyum çıkışında İspanyol teknik adamın aracına yaklaşan baba, dakikalarca seslenerek oğlunun büyük bir hayran olduğunu söyledi. Görüntülerde babanın, "Lütfen, oğlum seni çok seviyor. Bir imza lütfen" ifadelerini kullandığı duyuldu.

OLUMSUZ YANIT ALDI

Ancak Arteta'nın yoğunluk nedeniyle imza vermeden alandan ayrıldığı görüldü. O anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve futbolseverler arasında tartışma yarattı.

Bazı kullanıcılar Arteta'nın programının yoğun olabileceğini savunurken, bazıları ise küçük bir taraftarın isteğinin geri çevrilmemesi gerektiğini belirtti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mustafa Görmüş Mustafa Görmüş:
    bu yüzden şampiyon olamayacaksınız 9 0 Yanıtla
  • 1234 1234:
    odun anlamaz bu tür işlerden odun her zaman odundur ne olurki bi imza vermekten 7 0 Yanıtla
  • yunusorhan36 yunusorhan36:
    beylerin kibirliliği yüzünden şampiyonluk hayal olcak 5 0 Yanıtla
  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Yanındaki kadında gülüyor egoları ne kadar doymuştur ego çok insanlık yok 0 0 Yanıtla
  • 24Erzincan 24Erzincan:
    imzasını alacağın adam adam değilmiş üzülecek tek şey dazla değer vermiş… 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
