Efsane teknik direktör Mircea Lucescu, kariyerine nokta koymaya hazırlanıyor. 77 yaşındaki Rumen hocanın yakın çevresine emeklilik için gün saydığını söylediği aktarıldı.
Sporx'te yer alan habere göre, Dinamo Bükreş'in eski başkanı ve Lucescu'nun yakın akrabası Constantin Anghelache, 77 yaşındaki teknik adamın kariyerine nokta koyabileceğini söyledi.
Anghelache yaptığı açıklamada, "Kişisel performansına bakılırsa yaşanan sıkıntılardan sonra iyi bir performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Lucescu bana bu yılın belki de son yılı olduğunu, yeterince çalıştığını ve dinlenmesi gerektiğini söyledi." dedi.
Son Dakika › Spor › Avrupa futbolunda bir dönem bitiyor! Mircea Lucescu emekli olma kararı aldı - Son Dakika