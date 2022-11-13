Avrupa futbolunda bir dönem bitiyor! Mircea Lucescu emekli olma kararı aldı

Efsane teknik direktör Mircea Lucescu, kariyerine nokta koymaya hazırlanıyor. 77 yaşındaki Rumen hocanın yakın çevresine emeklilik için gün saydığını söylediği aktarıldı.

LUCESCU KARİYERİNE NOKTA KOYABİLİR

Sporx'te yer alan habere göre, Dinamo Bükreş'in eski başkanı ve Lucescu'nun yakın akrabası Constantin Anghelache, 77 yaşındaki teknik adamın kariyerine nokta koyabileceğini söyledi.

"DİNLENMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ"

Anghelache yaptığı açıklamada, "Kişisel performansına bakılırsa yaşanan sıkıntılardan sonra iyi bir performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Lucescu bana bu yılın belki de son yılı olduğunu, yeterince çalıştığını ve dinlenmesi gerektiğini söyledi." dedi.