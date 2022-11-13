Avrupa futbolunda bir dönem bitiyor! Mircea Lucescu emekli olma kararı aldı - Son Dakika
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Avrupa futbolunda bir dönem bitiyor! Mircea Lucescu emekli olma kararı aldı

13.11.2022 17:50
Avrupa futbolunda bir dönem bitiyor! Mircea Lucescu emekli olma kararı aldı

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş ve Galatasaray'ı da çalıştıran Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, emekli oluyor. Rumen hocanın yakın çevresine bu yılın sonunda teknik direktörlük kariyerini bitireceğini söylediği belirtildi.

Efsane teknik direktör Mircea Lucescu, kariyerine nokta koymaya hazırlanıyor. 77 yaşındaki Rumen hocanın yakın çevresine emeklilik için gün saydığını söylediği aktarıldı.

LUCESCU KARİYERİNE NOKTA KOYABİLİR

Sporx'te yer alan habere göre, Dinamo Bükreş'in eski başkanı ve Lucescu'nun yakın akrabası Constantin Anghelache, 77 yaşındaki teknik adamın kariyerine nokta koyabileceğini söyledi.

"DİNLENMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ"

Anghelache yaptığı açıklamada, "Kişisel performansına bakılırsa yaşanan sıkıntılardan sonra iyi bir performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Lucescu bana bu yılın belki de son yılı olduğunu, yeterince çalıştığını ve dinlenmesi gerektiğini söyledi." dedi.

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Mircea Lucescu, Dinamo Kiev, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa futbolunda bir dönem bitiyor! Mircea Lucescu emekli olma kararı aldı - Son Dakika


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