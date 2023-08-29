Eden Hazard futbolu bırakıyor - Son Dakika

Eden Hazard futbolu bırakıyor

Son Güncelleme: 29.08.2023 17:48

Transfer döneminin sona yaklaşmasına rağmen kendisine bir kulüp bulamayan Eden Hazard futbolu bırakmaya karar verdi.

Transfer döneminde kendisine kulüp bulamayan Eden Hazard futbolu bırakmaya hazırlanıyor. Serbest oyuncu konumuna düşen ve zaman zaman adı Türk kulüpleriyle de anılan Belçikalı geleceği hakkındaki kararını verdi. 32 yaşındaki Hazard futbolu bırakmaya hazırlanıyor.

FUTBOLU BIRAKIYOR

FootMercato'nun haberine göre, transfer döneminin başlamasıyla beraber Belçika, Suudi Arabistan ve Türk kulüpleriyle de adı anılan Eden Hazard kendisini heyecanlandıran bir kulüp bulamadığı için futbolu bırakma kararı aldığı iddia edildi.

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Real Madrid'e transfer olduğundan beri 92 resmi maç kaçıran Eden Hazard'ın emeklilik kararını vermesindeki en önemli sebeplerinden birisi de eski performansına ulaşamayacağını düşündüğü için olduğu da söylendi.

KARİYERİ

32 yaşındaki yıldız, kariyeri boyunca toplamda 623 resmi maça çıkarken söz konusu mücadelelerde 167 gol ve 157 asist kaydetti.

Bir döneme damga vurmuştu! Eden Hazard futbolu bırakıyor

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Son Dakika Spor Eden Hazard futbolu bırakıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eden Hazard futbolu bırakıyor - Son Dakika
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