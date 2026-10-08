Bir istifa daha! MHK'daki kriz VAR odasına sıçradı - Son Dakika
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Bir istifa daha! MHK'daki kriz VAR odasına sıçradı

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Bir istifa daha! MHK\'daki kriz VAR odasına sıçradı
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Türkiye Futbol Federasyonu'nda peş peşe yaşanan istifalara bir yenisinin daha eklendi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz'ın ayrılıklarının ardından VAR atamalarından sorumlu müdür yardımcısı Yaşar Kemal Uğurlu'nun da istifa ettiği belirtildi. Konuya ilişkin TFF'den henüz resmi açıklama gelmedi.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nda son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından yeni bir istifa haberi gündeme geldi.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından görevinden ayrılmasıyla başlayan süreçte, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz'ın da istifası açıklanmıştı. Federasyonda yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler hakem yönetimindeki diğer görevlilere çevrildi.

VAR ATAMALARINDAN SORUMLU İSİM İSTİFA ETTİ

Umut Eken'in haberine göre, VAR atamalarından sorumlu müdür yardımcısı Yaşar Kemal Uğurlu da görevinden istifa etti. Uğurlu'nun ayrılığına ilişkin henüz resmi bir gerekçe açıklanmazken, söz konusu gelişme TFF'de son günlerde yaşanan görev değişikliklerine bir yenisinin daha eklenebileceğini gösterdi.

Bir istifa daha! MHK'daki kriz VAR odasına sıçradı

PEŞ PEŞE AYRILIKLAR YAŞANDI

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından görevinden istifa etmesi, Türk futbolunda dikkat çeken gelişmelerden biri olmuştu. Gündoğdu'nun ardından TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz'ın da görevinden ayrıldığı federasyon tarafından duyurulmuştu. Son olarak Yaşar Kemal Uğurlu'nun istifa ettiği yönündeki haberle birlikte federasyondaki ayrılıkların VAR atamalarından sorumlu birime de uzandığı öne sürüldü.

TFF'DEN HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YOK

Yaşar Kemal Uğurlu'nun istifa ettiği yönündeki haberin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Uğurlu'nun görevinden ayrılıp ayrılmadığı ve VAR atamalarındaki sorumluluğun kime devredileceği konusunda federasyondan gelecek açıklama bekleniyor.

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