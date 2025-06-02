Bir zamanlar Süper Lig ekibi Giresunspor'da forma giyen Borja Sainz, İspanyol devine transfer olmaya çok yakın.
Marca'nın haberine göre; Athletic Bilbao, transferinde anlaşmaya vardığı Borja Sainz'ı Nico Williams, Nico Serrano ve Djalo'nun transfer durumunun netleşmemesi nedeniyle ağırdan alıyor. Haberde, Bilbao'nun bu isimlerden biriyle vedalaşılmasıyla birlikte İspanyol oyuncuyu resmen kadrosuna katacakları belirtildi.
Norwich City ile sözleşmesindeki son sezona giren ve takımdan ayrılması beklenen Borja Sainz, bu sezon gösterdiği performansla kariyer rekorunu kırdı. Yıldız oyuncu, Championship'te 41 maçta 18 gol ve 4 asistlik performansıyla yıldızlaştı.
Son Dakika › Spor › Bir zamanlar Giresunspor'daydı! Borja Sainz adım adım İspanyol devine gidiyor - Son Dakika
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