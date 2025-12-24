Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan yıldız için 200 milyon sterlin - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan yıldız için 200 milyon sterlin

Bir zamanlar Süper Lig\'i sallayan yıldız için 200 milyon sterlin
24.12.2025 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Antalyasporlu Haji Wright, İngiltere'de gündemi salladı. Coventry City'deki performansıyla Premier Lig ekiplerinin radarına giren ABD'li golcü, West Ham United'ın transfer listesine girdi. Ancak, Coventry'nin talep ettiği 200 milyon sterlinlik bonservis bedeli, İngiltere'de şaşkınlık yarattı. West Ham United'ın bu astronomik talep karşısında başka isimlere yönelmesi bekleniyor. Wright, bu sezon Coventry City formasıyla 20 maçta 9 gol atarken 2 asist yaptı.

Bir dönem Süper Lig'de Antalyaspor forması giyen Haji Wright, İngiltere'de gündemi salladı. Coventry City'de sergilediği performansla Premier Lig ekiplerinin radarına giren ABD'li golcü için West Ham United devreye girerken, Coventry'nin istediği bonservis bedeli İngiltere'de şaşkınlık yarattı.

WEST HAM TRANSFER İÇİN HAREKETE GEÇTİ

2023 yılında Antalyaspor'dan 9 milyon euro bedelle Coventry City'ye transfer olan Haji Wright, Championship'teki performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Premier Lig'de küme düşme hattında yer alan West Ham United'ın, ocak ayında kadrosunu güçlendirmek amacıyla 27 yaşındaki golcüyü gündemine aldığı aktarıldı.

COVENTRY'DEN ŞOK CEVAP: 200 MİLYON STERLİN

The Telegraph'ın haberine göre West Ham United, ara transfer döneminde Haji Wright'ı kadrosuna katmak istedi ve Coventry City ile temasa geçti. Ancak Coventry'nin bu teklif karşısında verdiği yanıt "200 milyon sterlin" oldu. İngiliz ekibinin bu astronomik talep ile West Ham'a adeta "uzak durun" mesajı verdiği, West Ham United'ın da bunun üzerine başka isimlere yöneldiği ifade edildi.

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan yıldız için 200 milyon sterlin

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Haji Wright, bu sezon Coventry City formasıyla 20 maçta görev aldı. ABD'li forvet, bu karşılaşmalarda 9 gol atarken 2 asist yaptı. Coventry ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Wright'ın piyasa değeri ise 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

SÜPER LİG'DE DE İZ BIRAKMIŞTI

Haji Wright, Antalyaspor'da forma giydiği dönemde 64 maçta 31 gol ve 5 asistlik skor katkısı vermişti.

West Ham United, İngiltere, Sterlin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan yıldız için 200 milyon sterlin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ytq6zqdmmw ytq6zqdmmw:
    sonraki satıştan %20 pay hakkı bar antalya nın allah bereket versin 40 milyon sterlin 3 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

06:25
Gözaltına alınan Sadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Sadettin Saran'dan ilk görüntü
06:06
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
20:12
Sadettin Saran’ın gözaltına alındığı yer belli oldu Bakın neredeymiş
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 06:45:28. #7.13#
SON DAKİKA: Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan yıldız için 200 milyon sterlin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.