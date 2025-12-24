Bir zamanlar Süper Lig\'i sallayan yıldız için 200 milyon sterlin

Bir dönem Süper Lig'de Antalyaspor forması giyen Haji Wright, İngiltere'de gündemi salladı. Coventry City'de sergilediği performansla Premier Lig ekiplerinin radarına giren ABD'li golcü için West Ham United devreye girerken, Coventry'nin istediği bonservis bedeli İngiltere'de şaşkınlık yarattı.

WEST HAM TRANSFER İÇİN HAREKETE GEÇTİ

2023 yılında Antalyaspor'dan 9 milyon euro bedelle Coventry City'ye transfer olan Haji Wright, Championship'teki performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Premier Lig'de küme düşme hattında yer alan West Ham United'ın, ocak ayında kadrosunu güçlendirmek amacıyla 27 yaşındaki golcüyü gündemine aldığı aktarıldı.

COVENTRY'DEN ŞOK CEVAP: 200 MİLYON STERLİN

The Telegraph'ın haberine göre West Ham United, ara transfer döneminde Haji Wright'ı kadrosuna katmak istedi ve Coventry City ile temasa geçti. Ancak Coventry'nin bu teklif karşısında verdiği yanıt "200 milyon sterlin" oldu. İngiliz ekibinin bu astronomik talep ile West Ham'a adeta "uzak durun" mesajı verdiği, West Ham United'ın da bunun üzerine başka isimlere yöneldiği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Haji Wright, bu sezon Coventry City formasıyla 20 maçta görev aldı. ABD'li forvet, bu karşılaşmalarda 9 gol atarken 2 asist yaptı. Coventry ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Wright'ın piyasa değeri ise 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

SÜPER LİG'DE DE İZ BIRAKMIŞTI

Haji Wright, Antalyaspor'da forma giydiği dönemde 64 maçta 31 gol ve 5 asistlik skor katkısı vermişti.