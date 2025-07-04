Birmingham City, Bright Osayi-Samuel'i Transfer Etti

İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham City, Nijeryalı oyuncu Bright Osayi-Samuel'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi bittiği için Fenerbahçe'den ayrılan 27 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Bright Osayi-Samuel, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 39 maça çıktı.
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