'Bisiklet Dostu Şehir'den bisiklet turu çağrısı - Son Dakika
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'Bisiklet Dostu Şehir'den bisiklet turu çağrısı

11.05.2022 13:01
'Bisiklet Dostu Şehir'den bisiklet turu çağrısı

'Bisiklet Dostu Şehir' unvanına sahip Sakarya'da 'Trafikte Bisikletliyi Fark Et' sloganın yaşayışın içine yerleştirmek ve sürücülere bu bilinci kazandırmak için bir tur düzenlenecek.

'Bisiklet Dostu Şehir' unvanına sahip Sakarya'da 'Trafikte Bisikletliyi Fark Et' sloganın yaşayışın içine yerleştirmek ve sürücülere bu bilinci kazandırmak için bir tur düzenlenecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sportif faaliyetlerine büyük bir organizasyonla devam edecek. 'Bisiklet Dostu Şehir' unvanına sahip sayılı şehirlerinden bir tanesi olan Sakarya'da bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve bisikleti şehrin önemli sembollerinden biri haline getirmek için çalışan büyükşehir, vatandaşları farklı etkinliklerde bir araya getiriyor. Sakarya Valiliği'nin "Trafikte Bisikletliyi Fark Et" sloganını yaşayışın içine yerleştirmek, sürücülere bu bilinci kazandırmak için bir tur düzenlenecek. 'Büyük Bisiklet Turu' isimli tur için başlangıç noktası Adapazarı kent merkezindeki Demokrasi Meydanı olacak. 15 Mayıs Pazar günü saat 11.00'da dönmeye başlayacak olan pedallar Sakarya Park'ta duracak. Tur sonunda belediye tarafından 10 kişiye kura ile bisiklet hediye edilecek. Ayrıca tur sonunda meyve, çay gibi ikramlar yapılacak. Trafikte bisiklet sürücülerine duyarlı olunması gerektiğini anlatacak olan bu organizasyonla, bisikletin artık Sakarya'nın önemli bir değeri olduğu vurgusu yapılacak.

"Bisikletini al gel"

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Tur tamamlandıktan sonra, Sakarya Park'ın içindeki Amfi Tiyatronun oraya kurulacak sahnede yapılacak çekilişle, turu tamamlayan 10 bisiklet severe bisikletleri hediye edilecektir. Tüm bisiklet severlerin, saat 08.00 itibariyle Demokrasi Meydanı'nda kurulacak olan başvuru masalarına kayıt yaptırdıktan sonra, büyükşehir belediyemiz tarafından kendilerine takdim edilecek bisikletçi yeleklerini alıp, çekiliş için kendilerine verilen başvuru numaralarını bisikletlerine yapıştırmaları gerekmektedir. Turun sonunda yapılacak çekilişte şanslı kişiler bu numaralara göre bisikletlerini teslim alacaklardır. İlimizdeki her yaştan tüm bisiklet severleri Pazar günü saat 11.00'da başlayacak olan Büyük Bisiklet Turu'na bekliyoruz, bisikletini al gel" denildi. - SAKARYA

'Bisiklet Dostu Şehir'den bisiklet turu çağrısı
'Bisiklet Dostu Şehir'den bisiklet turu çağrısı
'Bisiklet Dostu Şehir'den bisiklet turu çağrısı

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Sakarya'da 'Büyük Bisiklet Turu' düzenlenecek Sakarya'da 'Büyük Bisiklet Turu' düzenlenecek Büyükşehir'in pehlivanı Sakarya'nın gururu oldu Büyükşehir'in pehlivanı Sakarya'nın gururu oldu

Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Valiliği, Bisiklet, Sakarya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 'Bisiklet Dostu Şehir'den bisiklet turu çağrısı - Son Dakika


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