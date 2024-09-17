Bisiklet Federasyonu'nda Başkanlık Yarışı

Spor

Türkiye Bisiklet Federasyonunda başkanlık için Emin Müftüoğlu ve Kerim Vural yarışacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, 26 Eylül'de gerçekleştirilecek olağan genel kurul öncesi aday adaylığı için mevcut başkan Emin Müftüoğlu ve Kerim Vural'ın başvuruda bulunduğu belirtildi.

Müftüoğlu ve Vural'ın evraklarının Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Değerlendirme Komisyonuna teslim edildiği aktarılan açıklamada, iki adayın da evraklarının eksiksiz olduğu kaydedildi.

Adaylardan Emin Müftüoğlu'nun 136, Kerim Vural'ın da 52 geçerli destek mektubu verdiği ifade edildi.

İki adayın da yüzde 10'luk asgari delege desteğini sağladığı belirtildi.