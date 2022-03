Bisiklet Macerası Boostcamp 'Santini Queens of The Aegean Boostrace'in tanıtımı yapıldı - Son Dakika

- Bisiklet Macerası Boostcamp 'Santini Queens of The Aegean Boostrace'in tanıtımı yapıldı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl dördüncüsü yapılan Bisiklet macerası BoostCamp'ın üçüncü gününün sonunda 29 Mayıs'ta Türkiye'de ilk defa yapılacak olan Santini Queens of The Aegean Boostrace programının tanıtımı gerçekleştirildi. 5 gün sürecek olan yol bisikleti kampı Boostcamp'te 13 farklı ülkeden 200'e yakın yerli ve yabancı bisiklet tutkunu bir araya geldi.

2018 yılından bu yana ülke genelinde farklı konseptlerde, farklı yerlerinde bisiklet kampları/tatilleri olarak organize edilen Boostcamp, 23 Mart Çarşamba günü Marmaris'te başladı ve yarın sona erecek.

Tanıtım toplantısında Boost Sport Kurucu su Kerim Sükan, 29 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan ve bu sene ilk defa Türkiye'de düzenlenecek, adını bisiklet yarışlarının en zor etabı olan kraliçeden alan 'Santini Queens of The Aegean Boostrace' bisiklet yarışını tanıtımını yaptı.

Santini Queens of The Aegean Boostrace'in tanıtım toplantısında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Pazarlama Direktörü Ceylan Şensoy, Santini firmasının Geliştirme Direktörü Fergus Niland, Aslı Bisiklet Ürün Müdürü Muammer Yıldız, Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Funda Öge, Doğan Trend Otomativ Grubu Ceo'su Kaan Dağtekin ve etkinliğin düzenlendiği otelin Genel Müdürü Cihan Baykara etkinlik ile ilgili konuşma yaptı.

Tanıtım toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan yetkililer, organizasyondan ve gelecek dönem yapılacak olan organizasyonlardan umutlu olduklarını belirtti.

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Funda Öge, "En başından bu yana biz, firmamız olarak bu organizasyonun ana sponsoruyuz, markamız ile bisiklet severleri, bisiklet sporunu ve bu organizasyonu desteklemekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Kampa katılmak için İstanbul'dan geldiğini belirten makine mühendisi Ömer Tüzer ise, "7 yıldır bisiklet sürüyorum, bu kampa üç yıldır geliyorum. Bizim için hem antrenman hem de kondisyonumu arttırmak için katıldığım başarılı bir organizasyon oldu" şeklinde konuştu.

Ceylan Şensoy: "Bu tür bisiklet organizasyonlarını olabildiğince desteklemeye çalışıyoruz"

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Pazarlama Direktörü Ceylan Şensoy da, "Spor ve bisiklet turizmi Türkiye'nin öncelik verdiği turizm birimlerinden. TGA 2021 yılının Ocak ayında kuruldu, o günden bu güne pandeminin de aslında dünya turizm trendlerini etkilemesi ile bisiklet çok ön plana çıktı. Bu yüzden Türkiye'de destinasyonları öne çıkaran ve uluslararası bilinirliğini arttıran bu tür bisiklet organizasyonlarını olabildiğince desteklemeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Boost Camp bisiklet macerasının ardından Türkiye'de hatta dünyada ilk kez 29 Mayıs'ta Marmaris'te yapılacak bisiklet sporunun en zorlu etaplarından oluşacak olan Queens of Egean Boostrace için konuşan Kurucu Kerim Sükan, "Ben aslında bir organizatör değilim. Bisiklet sporunu çok sevdiğim için hobinin işe dönüşmesi diyorum ve hala amatör ruh ile ilerliyorum. Uzun yıllardır bisiklete biniyorum. Özellikle bu coğrafyada Marmaris'e gelerek bisiklete binip kamp yapıyorduk. Sonra büyüdü ve ben bunu mesleğim olan reklamcılık bakış açısı ile farklı formatlara çevirdim. Ne olsa güzel olurdu diye hayal ettim ve gerçekleştirmeye çalışıyorum. Queens of the Egean ülkemizde ilk defa uygulanacak olan bir format, yarış severlerin en mutlu olduğu an. Grup olarak arkadaşları ile bisiklet sürdükleri anlar oluyor. Bu organizasyonda yarışın stresinin en aza indiği ve bisikletten keyif alındığı bir ortam olacak. Hem yarış olacak hem de arkadaşları ile muhteşem coğrafyanın keyfini sürecekleri bir rota ve parkur hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.

Yarış dünyanın en ünlü İtalyan bisiklet giyim markası Santini ana sponsorluğunda Kültür Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Türk Telekom, Prime, Suzuki Türkiye, Marmaris Valiliği ve Marmaris Belediyesi tarafından destekleniyor.