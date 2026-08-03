Bisikletçiler Ahlat'ta Pedal Çevirip Tarihi Ziyaret Etti - Son Dakika
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Bisikletçiler Ahlat'ta Pedal Çevirip Tarihi Ziyaret Etti

Bisikletçiler Ahlat\'ta Pedal Çevirip Tarihi Ziyaret Etti
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Bitlis'te 30 bisikletli, 90 km pedal çevirerek Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.

BİTLİS (İHA) – Bitlis Nemrut Jeopark Spor Kulübü tarafından Türkiye Bisiklet Federasyonu Bitlis İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen etkinlikte 30 bisikletli, 90 kilometre pedal çevirip Ahlat'ın tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Bitlis'te yeni kurulan Bitlis Nemrut Jeopark Spor Kulübü tarafından Türkiye Bisiklet Federasyonu Bitlis İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen ilk etkinlikte 30 bisikletli, Tatvan sahilinden Ahlat Öğretmenevi'ne kadar pedal çevirdi. Dönüşle birlikte toplam 90 kilometrelik parkuru tamamlayan sporcular, Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret ederek ilçenin tarihi ve kültürel değerlerine dikkat çekti. Tatvan sahilinden sabah saatlerinde yola çıkan bisikletliler, Ahlat Öğretmenevi'nde verilen molanın ardından Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti. Etkinliğin devamında aynı güzergahı kullanarak Tatvan'a dönen sporcular, toplam 90 kilometrelik sürüşü tamamladı. Organizasyonla hem sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekildi hem de bölge turizmine katkı sunulması amaçlandı.

"Bitlis'in doğal ve tarihi değerlerini tanıtmak amacıyla bu yola çıktık"

Uzun süredir bisiklet sporuna gönül veren gençlerin talepleri doğrultusunda "Bitlis Nemrut Jeopark Spor Kulübü"nü faaliyete geçirdiklerini belirten Türkiye Bisiklet Federasyonu Bitlis İl Temsilcisi Cemal Yıldırım, "Memleketimizin gençlerini sporla buluşturmak, bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak, gençlerin madde ve telefon bağımlılığından uzaklaştırma aynı zamanda Bitlis'in doğal ve tarihi değerlerini tanıtmak amacıyla bu yola çıktık. İlk etkinliğimizi de Ahlat'ta gerçekleştirerek ilçemizin turizmine katkı sunmak istedik. Bu kapsamda 30 bisikletli 90 kilometre pedal çevirdi, güzel bir etkinlik oldu" ifadelerini kullandı.

"Gençlerimizi bisiklet sporuyla buluşturmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Bitlis'te bisiklet sporunun altyapı açısından önemli eksiklikler barındırdığını ifade eden Yıldırım, "İlimizde bir metre uzunluğunda dahi bisiklet yolu bulunmuyor. Tatvan gibi önemli bir turizm merkezinde halen bir bisiklet evi yok. Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden ilimize gelen bisikletçiler konaklayabilecek uygun alan bulmakta zorlanıyor. Buna rağmen gençlerimizi bisiklet sporuyla buluşturmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Bisiklet sporunun gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştıran önemli bir araç olduğuna dikkat çeken Yıldırım, "Uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığının arttığı bir dönemde gençlerimizi spora yönlendirmemiz gerekiyor. Bisiklet bunun en güzel yollarından biridir. Bazen bisiklet kullandığımız için eleştiriliyoruz ancak bu anlayışın değişmesi gerekiyor" cümlelerine yer verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış'a bugüne kadar verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Yıldırım, yerel yönetimler ile kaymakamlıkların da bisiklet sporunun gelişmesine yönelik çalışmalara daha fazla katkı sunmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

Selçuklu, Bitlis, Ahlat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bisikletçiler Ahlat'ta Pedal Çevirip Tarihi Ziyaret Etti - Son Dakika

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