Bisikletçiler, Hasan Dağ'ı yol tırmanış yarışmasında pedal çevirdi

TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Hasan Dağ'ı Yol Bisikleti Tırmanış Yarışmasına katılan 100'e yakın sporcu, 36 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. Yarışmada büyük erkekler kategorisinde Muhammet Çevik, genç erkekler kategorisinde Umut Göz, U-17 kategorisinde Ediz Ateş, Masterler kategorisinde Gökhan Uzuntaş birinci oldu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Aksaray'da Hasan Dağ'ı eteklerinde bisiklet yarışı düzenledi. Yaklaşık 100 sporcunun katıldığı yarışta 36 kilometrelik parkurun 6 kilometresi daha zorlu geçti. Yarışla ilgili konuşan Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön, "Aksaray'ın Hasan Dağı eteklerindeki ilk kez yapılan yarışta parkur çok güzel. Özellikle son 5,5 kilometrenin tatlı bir tırmanışı olması Türkiye'de yapmış olduğumuz yarışlar içerisine çok farklı bir güzellik kazandırdı. Aksaray'ın uluslararası USİ takviminde yer alması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

- Aksaray