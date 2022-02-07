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Bitci Kadınlar Türkiye Kupası'nın kura çekimi yapıldı - Son Dakika

Bitci Kadınlar Türkiye Kupası'nın kura çekimi yapıldı

07.02.2022 15:47

Basketbolda Bitci Kadınlar Türkiye Kupası'nın kurası çekilirken, çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Basketbolda Bitci Kadınlar Türkiye Kupası'nın kurası çekilirken, çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Sinan Erdem Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan, TBF yönetim kurulu üyeleri ve takım temsilcileri katıldı.

Kura çekiminde, ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmalar sonucunda puan durumunda ilk 8 sırada yer alan Fenerbahçe Safiport, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, OGM Ormanspor, Nesibe Aydın, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray, BOTAŞ ve Hatayspor yer aldı.

Formata göre ligin ilk yarısını ilk 4'te tamamlayan Fenerbahçe Safiport, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, OGM Ormanspor ve Nesibe Aydın birinci torbada, ikinci 4'te bulunan takımlar BOTAŞ, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray ve Hatayspor ikinci torbada yer aldı.

Gerçekleştirilen kura çekimi sonucu oluşan çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Fenerbahçe Safiport-Galatasaray

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Hatayspor

OGM Ormanspor-BOTAŞ

Nesibe Aydın-Bursa Büyükşehir Belediyespor

Kadınlarda Türkiye Kupası maçları Mersin'de oynanacak. 22- 23 Mart tarihlerindeki çeyrek final müsabakalarının ardından 24 Mart'ta yarı final karşılaşmaları yapılacak. Bitci Kadınlar Türkiye Kupası sahibi ise 26 Mart Cumartesi günü oynanacak final maçıyla belli olacak.

Kura çekiminden önce açıklamada bulunan TBF Kadın Ligleri Direktörü Murat Tümer, tüm takımlara başarı dileğinde bulundu.

TBF Başkan Vekili Ömer Onan ise basketbolseverlerin Türkiye Kupası'na ilgisine dikkati çekerek, "Sürprizlere gebe bir organizasyon. Erken derbimiz var. Herkesin keyif alacağı, güzel bir turnuva olsun. Sakatlığın olmadığı şanssızlıkların yer almadığı bir organizasyon ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bitci Kadınlar Türkiye Kupası'nın kura çekimi yapıldı
Bitci Kadınlar Türkiye Kupası'nın kura çekimi yapıldı
Bitci Kadınlar Türkiye Kupası'nın kura çekimi yapıldı

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Mersin Yenişehir, Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bitci Kadınlar Türkiye Kupası'nın kura çekimi yapıldı - Son Dakika Spor


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