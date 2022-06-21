Bitci Racing pilotları, Türkiye Pist Şampiyonası'nı değerlendirdi - Son Dakika
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Bitci Racing pilotları, Türkiye Pist Şampiyonası'nı değerlendirdi

21.06.2022 10:33
Bitci Racing pilotları, Türkiye Pist Şampiyonası'nı değerlendirdi

Türkiye Pist Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları, İzmir Ülkü Park Yarış Pisti'nde gerçekleşti.

Türkiye Pist Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları, İzmir Ülkü Park Yarış Pisti'nde gerçekleşti.

Organizasyonda süper grupta 12 ve maxi grupta 11 sporcu kayıt yaptırırken, 2021 yılını şampiyonlukla tamamlayan Bitci Racing pilotu Turgut Konukoğlu, maxi grupta her iki yarışı birinci tamamladı.

Yarışa ilişkin açıklamada bulunan Turgut Konukoğlu, "Takımım Bitci Racing ile bu yıl da şampiyonluk hedefi ile start alıyorum. Amacımız her zaman, her yarışta kendimizi daha da geliştirmek. Bu sezon sonuna doğru Avrupa'da da bir start almak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Katıldığı iki yarışta da ikincilik alarak önemli puanlar kazanan Bitci Racing pilotlarından Barkın Pınar da "Hem pilot hem takım olarak sezona güzel bir başlangıç yaptık. Devamını da aynı şekilde getirmek için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bitci Racing'in bünyesine katılan ve 30 yıl aradan sonra Türkiye Pist Şampiyonası'nda start alan kadın pilot Seda Kaçan ise "Geçtiğimiz sezon yarış deneyimi kazanmak için Türkiye Karting Şampiyonası'nı takip etmiştim. Asıl hedefim otomobil ile yarışmaktı. Bunu 2022 sezonunda Bitci Racing gibi bir takım ile yaptığım için çok mutluyum. Pilot arkadaşlarım, mekanik ekip ve takım yöneticilerimiz bana kendimi geliştirmem için çok destek oluyor." şeklinde görüş belirtti.

Bitci Racing Takım Direktörü İbrahim Okyay da "Sporcularımızın, teknik ekibimizin ve yöneticilerimizin takım ruhu ile başarı zincirimize bir halka daha ekleyerek sezona pilotlar ve takımlar şampiyonasında lider olarak başladık. Türkiye Pist Şampiyonası'ndaki hedefimiz, geçen seneki gibi pilotlar ve takımlar şampiyonluklarını elde etmek, İtalya'da ise takip ettiğimiz Coppa Italia Turismo'da pilotlarımız Vedat Ali Dalokay ve Demir Eröge ile başarılarımıza yenilerini eklemek." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Türkiye, Pilot, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bitci Racing pilotları, Türkiye Pist Şampiyonası'nı değerlendirdi - Son Dakika

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