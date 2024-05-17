Bitexen Antalyaspor, Yukatel Adana Demirspor\'u 2-1 yendi

Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Turgut Doman, Murat Şener, Bersan Duran
Bitexen Antalyaspor: Leite, Amar, Veysel Sarı, Mert Yılmaz (Dk. 81 Naldo), Kaluzinski, Güray Vural, Safuri (Dk. 86 Ufuk Akyol), Saric (Dk. 75 Milosevic), Larsson, Buksa, Assombalonga (Dk. 81 Emre Uzun)
Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev (Dk. 90+2 Deniz Eren Dönmezer), Atal, Gravillon, İsmail Çokçalış, Abdulsamet Burak, Tayfun Aydoğan (Dk. 90+2 Ozan Demirbağ), Michut, Mendoza, Dorukhan Toköz (Dk. 84 İzzet Çelik), Muanza (Dk. 55 Yusuf Barasi), Alioui (Dk. 46 Aimbetov)
Goller: Dk. 30 Mendoza (Kendi kalesine), Dk. 74 Mert Yılmaz (Bitexen Antalyaspor), Dk. 65 Aimbetov (Yukatel Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Atal (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 76 Mert Yılmaz (Bitexen Antalyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Bitexen Antalyaspor, evinde Yukatel Adana Demirspor'u 2-1 yendi.
59. dakikada Larsson'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Buksa'nın sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Magomedaliyev'de kaldı.
65. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Atal'ın sol kanattan yerden pasında kale önünde topla buluşan Aimbetov, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-1.
74. dakikada Antalyaspor yeniden öne geçti. Safuri'nin pasına hareketlenerek penaltı noktasına yakın bir bölgede topla buluşan Mert Yılmaz'ın şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarptıktan sonra filelere gitti: 2-1.
Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
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